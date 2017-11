Viva o Natal tem garantia de recursos para a programação

Festa natalina 09/11/2017 | 12h31 Atualizada em

As luzes e espetáculos natalinos pelas ruas de Santa Maria estão garantidos. A programação do Viva o Natal, evento anunciado pela prefeitura ainda em outubro e que substitui o Natal do Coração – nome dado ao evento na gestão passada –, já tem mais de 50% do valor captado para que a iniciativa vire realidade. Neste ano, a administração municipal contará com recursos de empresas privadas, por meio da Lei Rouanet.

Dos R$ 579 mil aprovados, já foram assegurados R$ 326 mil, montante que será abatido do Imposto de Renda das empresas que aderirem à ação. Graças à adesão de cinco empresas até o momento, o evento de Natal não contará com recursos da prefeitura. A abertura está prevista para o dia 1º de dezembro.

Santa Maria vai receber repasse de R$ 31 milhões para construção de novos postos de saúde

Em reunião envolvendo as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, da Secretaria de Esporte e Lazer e da Casa Civil, na manhã desta quarta-feira, foram tratados os aspectos operacionais da programação.

– Pensamos na estrutura de geradores, banheiros químicos e praça de alimentação, especialmente para a noite da atração principal. Estamos trazendo um conceito de celebração para o evento deste ano. Teremos uma programação mais distribuída, com, no mínimo, seis bons eventos e outros espetáculos menores – informou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Sadi Falk Brasil.

Ministro da Defesa garante que não faltarão verbas para simuladores em Santa Maria

O Viva o Natal terá 20 dias de apresentações artísticas e culturais, no entanto, a programação ainda não está definida. Segundo a secretária adjunta da pasta, Ticiana Fontana, a organização do evento investirá também em iluminação, árvore de Natal na Praça Saldanha Marinho e na presença do Papai Noel.

Ticiana pontua ainda que a ideia é que a população possa confraternizar e assistir a atrações de qualidade. Os locais e datas das apresentações devem ser definidos, internamente, até o final desta semana e, posteriormente, divulgados em um evento de lançamento.