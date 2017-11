Trabalho voluntário começou com um convite há quase 3 décadas

Série Romaria da Medianeira 09/11/2017 | 14h06 Atualizada em

A doceira mais antiga da romaria, em atividade, Elma Malezan Fleig, 75 anos, é agitada e não fica muito tempo sem fazer alguma tarefa. Ela trabalha na produção dos doces há quase 30 anos, convidada por Elsa e pela vizinha Celita. No início, com os filhos pequenos, Elma ía em um único turno para ajudar. Aos poucos, com o crescimento de Tania, 50, Alexandre, 48, e Angelita, 42, Elma passou a dedicar mais tempo à produção. Mais tarde, com a saída de Elsa, foi ela quem assumiu a coordenação da equipe. Desde então, além de muito trabalho, Elma conquistou amigos e companheiros de vida, com seu grande carisma e alegria. Durante o domingo de Romaria da Medianeira, ela fica na equipe dos pastéis, fechando e fritando para vendê-los fresquinhos aos romeiros.

Elma com sua neta Luiza nos braços Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário de Santa Maria – Como a religião entrou na sua vida?

Elma Malezan Fleig – Veio de família, eles me puxavam e sempre fomos católicos praticantes.A Mãe Medianeira é uma guia para mim e minha família. Todos os filhos e netos foram batizados na Igreja Nossa Senhora Medianeira, menos a Ane, em função dos padrinhos dela morarem em Torres, a cerimônia foi lá.Além dela, tenho os netos Fernanda, 34, e a irmã Luisa, 15, e o Pedro, 21. Eles e meus filhos me ligam aos finais de semana para conversarmos e matar um pouco a saudade. Eu e Tania casamos na Medianeira também.

Diário – E esse legado de família também foi passado aos seus filhos e netos?

Elma – Sim, foi sim. Eu, como rezo bastante, acabei passando isso para eles. Mas sempre dei a liberdade para seguirem o catolicismo ou não e, meu esposo e eu, sempre respeitamos as escolhas deles.A gente cria e educa os filhos para eles terem a vida deles, né? Estamos aqui para ser o apoio deles.

As amigas Elma (da esq. para a dir.), Marizete, Margareth e Clecy cuidando da produção de cucas Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – Seu pai era bem religioso, então?

Elma – Muito. Até hoje, em frente à casa dele, na Rua Conde de Porto Alegre, tem a gruta de Nossa Senhora Medianeira, que ele cuidava com tanto zelo e carinho. O pai, Lindolfo Malezan, já é falecido, mas as pessoas que moram na casa ainda mantêm a gruta, cuidam bem dela e dizem que fazem isso, também, porque ajudaram o meu pai a construí-la. Eles têm um grande carinho e respeito por ele.

Diário – Qual o sentimento de estar aqui preparando tantos doces aos romeiros?

Elma – É gratificante, de muita alegria e felicidade de tantos anos poder estar aqui servindo a Ela, por quem eu tenho um grande amor, peço conselhos e rezo bastante por Ela e com Ela. Eu tenho uma imagem na cabeceira da cama e uma na sala e, quando estou em casa, acendo uma vela para Nossa Senhora Medianeira. Nós folgamos um ou dois dias durante as quase três semanas que ficamos aqui e, como viemos muito cedo para cá, o pessoal vem sempre junto para não ter problema.

Elma (da esq. para dir.), Marizete e Chica na produção final de doces Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário –Durante essas quase três décadas trabalhando aqui, como é sua relação com as pessoas?

Elma – A gente aprende muito o trato com as pessoas, já que temos um monte de voluntários aqui que pensam bem diferente e, para mim, é muito prazeroso, eu adoro estar aqui. Conquistei amigos fiéis que vou levar para sempre comigo.

Diário – E o Conselho Paroquial dá apoio aos voluntários?

Elma – Sim, eles estão sempre vindo aqui na cozinha vendo se precisamos de alguma coisa, eles também pedem voluntários e doações durante as missas e nos dão a força e o apoio que precisamos para continuar seguindo e fazendo os doces.

Diário – E sua casa nesses dias, como fica?

Elma –Bom, como o marido, Inácio Fleig, 72 anos, fica na chácara, eu vou de tardezinha, faço a janta e almoço para ele, volto para a nossa outra casa, aqui perto da Basílica, para, no outro dia, cedo de manhã, estar aqui, na cozinha, arrumando as cucas e os doces. Como as duas casas ficam quase sem movimento, acaba não sujando e a limpeza pode ser feita outra hora.

Junto da família Ela também fica bem e gostava de ajudar Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – Como fazem os doces?

Elma – Usamos ainda as receitas da dona Elsa. Para fazer o quindim, a gente peneira 90 dúzias de ovos. Nas máquinas, fazemos os doces de abóbora e batata, eles saem quase prontos e elas nos ajudam muito, já que teve uma época em que batíamos tudo na mão.

Diário – Quais dias da semana vocês estão por aqui?

Elma – De domingo a domingo,só paramos uma vez na primeira semana,um ou dois dias,e depois tocamos direto até o dia da romaria.Nessa época,as pessoas que trabalham com a gente se doam para a romaria. Almoçamos o horário que dá e quando dá.