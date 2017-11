Trabalhadores protestam contra reformas propostas pelo governo

Mobilização 10/11/2017 | 17h55 Atualizada em

Na tarde desta sexta-feira, trabalhadores e estudantes se reuniram em um protesto contra as reformas da Previdência, Trabalhista, Lei da Terceirização e outras iniciativas do governo federal e estadual em Santa Maria. Ainda não há um número oficial de quantas pessoas participam do ato.

A concentração começou por volta das 16h30min na Praça Saldanha Marinho, no Centro. Os manifestantes seguiram em caminhada pela Avenida Rio Branco e voltaram a praça, dispersando por volta das 19h.

–Esta caminhada é para conscientizar as pessoas para que entrem no movimento combativo por mais direitos. Não queremos nenhum direito a menos na educação, na saúde e na sociedade como um todo – disse Solange Paim, coordenadora jurídica da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O movimento - chamado de Greve Geral - foi para organizar mobilizações em todo o país. Além disso, professores e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) fizeram paralisação nas atividades nesta sexta-feira.

Em paralelo, estudantes da UFSM se manifestaram pela manutenção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Os estudante temem pelo corte de bolsas de iniciação à docência oferecidas a alunos de cursos presenciais a partir do ano que vem.

— Na UFSM são 250 bolsistas e praticamente todos estavam na manifestação — disse Ricardo Fajardo, 55 anos, professor da UFSM e coordenador institucional do Pibd na universidade.