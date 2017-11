Supermercados e lojas abrem neste feriado em Santa Maria

Serviço 14/11/2017 | 15h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Nesta quarta-feira, é comemorada a Proclamação da República no Brasil. Em Santa Maria, os supermercados (com exceção do Atacadão e do Maxxi Atacado) e o comércio estarão abertos. No entanto, em outros locais, como é o caso da prefeitura, dos Correios e das agências bancárias, não haverá expediente. Confira:

SHOPPINGS

Santa Maria Shopping

Quarta – Fechado

Quinta – 9h às 21h

Monet Plaza Shopping

Quarta – 11h às 20h. Abertura facultativa das lojas.

Quinta – 10h às 22h

Elegância Center Shopping

Quarta – Restaurante abre das 11h15min às 15h. Abertura facultativa das lojas.

Quinta – 9h às 20h

Royal Plaza Shopping

Quarta e quinta – 10h às 22h

Shopping Praça Nova

Quarta – Lojas, praça de alimentação, lazer e farmácia, das 10h às 22h. Academia, das 9h às 15h. Boulevard, das 11h à 1h. Boliche, das 15h à meia-noite

Quinta – Lojas, praça de alimentação e lazer, das 10h às 22h. Academia, das 6h às 23h. Boulevard, das 19h à 1h. Boliche, das 18h às 23h

Shopping Independência

Quarta – 11h às 19h

Quinta – 9h às 20h

Centro Comercial Camobi

Quarta – Apenas o Morita, das 18h30min às 23h

Quinta – 9h às 23h30min

Centro Comercial Dois Irmãos

Quarta – Fechado

Quinta – 9h às 22h

Centro Comercial Tancredo Neves

Quarta – Fechado

Quinta – 7h às 22h

SUPERMERCADOS

Atacadão

Quarta – Fechado

Quinta – 8h às 21h

Carrefour

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta –8h às 22h

Nacional

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 22h

Big (Fernando Ferrari e Patronato)

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 22h

Maxxi Atacado

Quarta – Fechado

Quinta – 8h às 21h

Peruzzo

Demétrio Ribeiro, Presidente Vargas e Camobi

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h

Centro Comercial

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 9h às 22h

Rede Super

Supermercado Santa Marta

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h30min ao meio-dia e das 14h às 20h

Mercado Feltrin

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h30min

Supermercado Dacas e Atacado Dacas, Av. Dores

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h30min ao meio-dia e das 14h às 20h

Supermercado Dacas, João Brunhauser

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h

Supermercado Pozzobon T. Neves

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h30min

Supermercado Pozzobon Pq. Pinheiro Machado

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 20h

Supermercado Copetti, Borges de Medeiros

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h

Supermercado Copetti, Serafim Valandro

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h

Supermercado Copetti, Av. Rio Branco

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h

Supermercado Copetti, Rua 7 de Setembro

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h30min às 21h

Supermercado Hipo

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h

Supermercado Bertagnolli, Antonio Botega – Camobi

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 20h30min

Supermercado Bertagnolli, Duque de Caxias

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 20h30min

Supermercado Bertagnolli, Av. Prefeito Evandro Behr

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h

Supermercado Stangherlin, Visconde de Pelotas

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h

Supermercado Stangherlin, Riachuelo

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 20h

Dia a Dia Supermercado

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h ao meio-dia e das 14h às 20h30min

Supermercado Dores

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h30min ao meio-dia e das 14h às 20h

Beltrame Supermercados

Euclides da Cunha

Quarta – 8h30min às 12h30min

Quinta – 8h30min às 21h

Parque Pinheiro e Venâncio Aires

Quarta – 8h30min às 12h30min

Quinta – 8h30min às 20h30min

Hélvio Basso

Quarta – 8h30min às 12h30min

Quinta – 8h30min às 22h

Rede Vivo

Camobi e Dores

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 7h30min às 21h

Borges de Medeiros, Sete de Setembro, Parque Pinheiro e Hélvio Basso

Quarta – 8h às 12h30min

Quinta – 8h às 21h

SERVIÇOS

Comércio

Quarta – 9h às 19h

Quinta – Funcionamento normal

Correios

Quarta – Fechado

Quarta – 9h às 17h30min

Franquia Correios (Serafim Valandro, 1.405)

Quarta – Fechado

Quinta – 9h às 18h

Bancos

Quarta – Fechado

Quinta – 11h às 16h

Câmara de Vereadores

Quarta – Fechado

Quinta – 8h ao meio-dia e 13h30min às 17h30min

Procon

Quarta – Fechado

Quinta – 8h30min às 12h30min e 13h30min às 16h

INSS

Quarta – Fechado

Quinta – 7h às 17h

Receita Federal

Quarta – Fechado

Quinta – 8h às 14h

Receita Estadual

Quarta – Fechado

Quinta – 8h30min às 11h30min e 13h30min às 16h30min

Justiça Federal

Quarta – Fechado

Quinta – 13h às 18h

Justiça Estadual

Quarta – Fechado

Quinta – 9h às 18h

Hemocentro Regional de Santa Maria

Quinta a sábado – Fechado

RGE Sul

Quarta – Apenas a Central de Atendimento por telefone

Quinta – 8h às 17h

*Para informar falta de energia elétrica é preciso enviar um torpedo (SMS) para 28410, informando o código do cliente. O número 0800 707 7272 atende todos os serviços 24h por dia.

Corsan

Quarta – Fechado

Quinta – 8h30min às 16h

*Plantão 24h pelo 0800-646-6444 (manutenção de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário)

Prefeitura

Quarta – Fechado

Quinta – 7h30min às 13h30min

Pronto-atendimentos

PA do Patronato, PA Rubem Noal (T. Neves), PA Odontológico, UPA da Casa de Saúde e Samu – 24h abertos

Recolhimento de lixo

Funcionamento normal durante o feriado

ATU*

Quarta – Fechado

Quinta – 8h30min às 16h

*A grade dos horários estará disponível no site (atu.com.br).