Sandro e Cícero vão abrir a programação do Natal em Santa Maria

Viva o Natal 14/11/2017 | 13h30 Atualizada em





Foto: Marcelo Brum / Divulgação

A dupla Sandro e Cícero, criada em Santa Maria por Sandro de Paula e Cícero Guedes, assinou, na última semana, um contrato com a gravadora Sony Music Brasil para lançar seu novo DVD pelo selo. O lançamento oficial será em um grande show, no dia 1º de dezembro, na Praça Saldanha Marinho, na abertura do Viva o Natal!, às 20h.

Na ocasião, uma edição especial do DVD será distribuída, gratuitamente, aos fãs dos artistas. O material foi gravado em maio deste ano e é composto por 12 músicas. A produção musical é de Sandro, e várias composições são de Cícero. Entre elas, Amor Fantasma, que ultrapassa 200 mil visualizações no YouTube e 100 mil execuções no Spotify - aplicativo de música onde a dupla é a mais ouvida do Estado.

Vote e ajude a escolher quem merece ir ao camarim de Jorge e Mateus em Santa Maria

CONTRATO COM A SONY

Em entrevista ao Diário, Sandro contou que o contrato com a Sony surgiu após um empresário descobrir o trabalho da dupla na internet. O material foi encaminhado para um executivo da gravadora, que viu e gostou. O resultou é o contrato de cinco anos com os artista. Assim, a dupla terá suas canções divulgadas nas principais plataformas da gravadora, que é uma das maiores do país, além de um canal oficial na Vevo para postar seus vídeos.

– Estamos felizes e confiantes que isso pode abrir muitas portas. É a chance para provar que podemos fazer muita coisa legal e a gente vai fazer – diz Sandro.

Cícero acredita que esta é uma boa oportunidade para o trabalho dos dois chegar a outros ouvidos. Revelado ainda criança, quando participou e venceu o concurso de talentos do programa Gente Inocente, da Rede Globo, Cícero não descarta a participação da dupla em uma atração como o The Voice Brasil.

Ingressos para o 3º Sesc Circo começam a ser distribuídos

– Seria uma grande vitrine levar o nosso trabalho e o nome de Santa Maria para cada vez mais longe. Agora, com a Sony, teremos a oportunidade de levar nossa música e o que estamos produzindo aqui para mais ouvidos. Isso é primordial para o nosso trabalho – conclui.