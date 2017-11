Saiba quem vai entrar no camarim de Jorge e Mateus em Santa Maria

Concurso cultural 17/11/2017 | 16h16 Atualizada em

Foto: Divulgação

Mais de 20 mil votos depois, hoje é o dia de conhecer quem vai levar um par de ingressos para curtir de pertinho o show da dupla Jorge e Mateus e ainda entrar no camarim dos cantores, que se apresentam em Santa Maria no dia 24 de novembro. Com 81,6% dos votos da promoção "Por que eu mereço ir ao camarim de Jorge e Mateus?" e um mutirão de votação, a técnica em Enfermagem Gislaine Saraiva, 30 anos, foi a grande vencedora.

Vespertinos lança primeiro CD em festa neste sábado

Segundo ela, o amor pela dupla é antigo e começou com o lançamento da música Pode Chorar. Desde então, as letras dos sertanejos fizeram parte de várias fases da vida de Gislaine.

– Eles são uma dupla diferente, que mexe com a emoção da gente. Eu quis muito ganhar, gosto tanto deles... Quando ouço as músicas, me traz uma calma. Não estou nem acreditando! – contou Gislaine.

15 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Quem vai acompanhar a fã no show é a sobrinha dela, Brenda Paz, de 19 anos. Conforme a tia, o amor pela dupla foi transmitido para Brenda e, agora, as duas não passam muito tempo sem ouvir, juntas, o sertanejo romântico de Jorge e Mateus.

– Eu espero que esse show seja ainda mais incrível, e agora nós vamos estar mais perto deles. As expectativas são as melhores – comentou.

Veja o vídeo vencedor:

A dupla sobe ao palco montado no Estádio Presidente Vargas na próxima sexta-feira, dia 24. E, caso você também queira concorrer a um par de ingressos para, assim como a Gislaine, curtir o show com um acompanhante, o Clube do Assinante do Diário vai premiar o sócio que enviar a frase mais criativa. Clique aqui e saiba como participar.