Pedro Pavan: "Um evento grande, de clube grande"

Opinião 11/11/2017 | 11h00 Atualizada em

Surpreendeu e superou as expectativas. As mais de 200 pessoas que prestigiaram o lançamento dos uniformes do Inter-SM, no Shopping Praça Nova, ficaram boquiabertas com tamanha organização do clube.

Inter-SM apresenta os três novos uniformes de 2018

Em um desfile no espaço externo, o Boulevard, na noite de quinta-feira, foi apresentada a linha completa de materiais esportivos para a temporada 2018, desde as camisas de treino até abrigos. São 30 itens diferentes em estoque, que podem ser adquiridos no Estádio Presidente Vargas e também na Feisma. Os produtos são assinados pela Squema Sports, empresa de Três de Maio.

Inter-SM deve ter 40% do elenco de 2017 na próxima Divisão de Acesso

Mas o que precisa ser ressaltado é o trabalho de departamento de marketing alvirrubro, que, há dois meses, costurou negociações e pensou em cada detalhe desse dia. Nunca o futebol de Santa Maria viu algo parecido.

Há 36 anos, o Inter-SM passava pelo poderoso Grêmio na Baixada

É um esforço conjunto, que tem nome e sobrenome: Marcio Caetano, Ian Brites, Renata Medina, Roana Ferraz, Tiago Assis Brasil e Guilherme Severo. Precisamos valorizar quem ajuda a alavancar o nome do Inter-SM. E enaltecer a postura da própria agremiação em apostar em um evento extremamente profissional e inovador em relação ao que estávamos acostumados a ver em anos anteriores.

Leia tudo sobre Inter-SM

Trata-se de uma mudança de mentalidade, que vem sendo incorporada em vários setores da Baixada. É uma nova visão de como fazer futebol fora de campo no Interior.