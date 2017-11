Pedro Pavan: "Inter-SM deve ter 40% do elenco de 2017 na próxima Divisão de Acesso"

Opinião 04/11/2017 | 12h00 Atualizada em

A tendência é que o Inter-SM revele oficialmente o seu elenco de 2018 apenas no dia de início da pré-temporada, provavelmente em 8 de janeiro. No entanto, há tratativas avançadas com vários nomes. Entre eles, 10 dos 26 jogadores do grupo da Divisão de Acesso 2017. Ou seja, 40% dos atletas que atuaram na última temporada devem fazer parte da nova equipe. São eles: os laterais Maldonado e Cássio, os zagueiros Dionatan e Paulo Henrique, os volantes Théo, Marquinhos e Prestes e os meias Chiquinho, Ícaro e Julinho.

Segundo informações obtidas pela coluna, todos eles já teriam sido contatados e manifestado interesse em voltar a vestir a camisa alvirrubra. Porém, como não há pré-contratos e garantias oficiais, existe uma grande cautela do clube em anunciar qualquer jogador de forma antecipada.

O goleador do Inter-SM em 2017, o centroavante Eduardo, o Edugol, está descartado. E não é por falta de vontade da diretoria e da comissão técnica. É que ele tem contrato de um ano com o Luverdense, do Mato Grosso, e dificilmente seria liberado pelo time que disputa a Série B do Brasileirão.

Com a manutenção de boa parte da espinha dorsal do time, a partir da permanência de zagueiros, laterais e alguns meias, a prioridade do Inter-SM passa a ser a busca por um goleiro experiente e atacantes finalizadores. Vale ressaltar que, além desses 10 que estariam apalavrados, os outros 16 da última temporada não estão totalmente fora dos planos.

Contudo, hoje, eles não fazem parte da lista prioritária alvirrubra, por terem pedido uma quantia salarial acima do que os santa-marienses podem pagar, opção técnica ou por já estarem empregados.