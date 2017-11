OPINIÃO: Azul e rosa, as cores da prevenção!

Artigo 06/11/2017 | 14h00 Atualizada em

O que estas cores indicam? O rosa simboliza a prevenção do câncer de mama. E o mês de comemoração é o outubro. Já o azul simboliza a prevenção do câncer de próstata, e as atividades são realizadas em novembro. Mas qual a relação disso com o planejamento econômico? Com toda a certeza, muitas coisas. Vejamos algumas!

Segundo a teoria de Nudge, que significa a teoria do “empurrão”, ou seja, os seres humanos precisam de incentivos para fazer as atividades e etc, ou melhor, para tomar a decisão. A teoria do Nudge afirma que temos, de preferência, de agir no presente, realizando empurrões positivos no sentido de acelerar e melhorar o processo de escolha. Sendo assim, ações de estímulo (e aqui o que se quer é promover a prevenção do câncer na sociedade) nada mais são que um “empurrãozinho”. O objetivo seria que as pessoas procurassem a prevenção ou o tratamento correto para essas doenças. Portanto, prevenção é igual ao empurrão.

E, mais, a prevenção pode ser uma maneira de reduzir o gasto ou o custo (medicação, tratamento, cirurgia, hospital, serviços médicos e etc) desta doença. Quando se pensa em nosso SUS (lado público), com toda certeza, a redução é significativa. O Estado ou a sociedade organizada devem proporcionar ações preventivas. E essas ações são medidas que, no médio e no longo prazo, trazem efeitos benéficos para todos.

Assim, o empurrão, e aqui faço uma correlação com essas duas campanhas, a do Outubro Rosa e a do Novembro Azul, são ações que, de fato, fazem a diferença. E trazem um retorno financeiro para toda a sociedade. Uma sociedade com mais saúde é mais feliz, produtiva e com maior capacidade de exercer a sua cidadania.

A prevenção seria um diagnóstico da situação atual, ou seja, como se encontra a saúde da população em relação a essas doenças e outras. Com base nesse diagnóstico, é possível se fazer um planejamento tanto de tratamento, como, também, financeiro. Fazendo-se isso, teremos, no futuro, mas também no presente, uma sociedade mais saudável. Sabe-se que o tratamento de um câncer em estado mais agudo é muito mais doloroso para o paciente e familiares, e ao mesmo tempo mais caro também. E, além disso, muitas vezes difícil de ser revertido. Por isso, a prevenção pode, de fato, contribuir e colaborar para detecção precoce da doença.

Por conseguinte, fica claro que a prevenção é um “empurrãozinho”, tanto na dimensão econômica como também na prevenção e promoção de saúde. Que essas ações se perpetuem em nossa sociedade. Elas fazem muito bem a todos nós!