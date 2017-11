Nova ponte sobre o Arroio Corupá, em Agudo, deve ficar pronta este ano 

Região 09/11/2017 | 13h34 Atualizada em

Está em fase de conclusão a base da nova ponte sobre o Arroio Corupá, entre Picada do Rio e Nova Boêmia, em Agudo. Essa etapa consiste na implantação dos pilares de fundação e das estruturas de contenção.

Construtora está finalizando a base da travessia de concreto que ligará as localidades de Picada do Rio e Nova Boêmia Foto: Prefeitura de Agudo / Divulgação

Conforme o engenheiro civil da prefeitura, Gilberto Buriol, já começaram a chegar, na obra, as vigas da superestrutura, próxima etapa da ponte. Segundo Buriol, a mudança de rede de energia elétrica, que hoje passa sobre a ponte, está agendada para ser feita no dia 22. A empresa que realiza os serviços é a Concreto e Pré-Moldados Palmeira Ltda, de Palmeiras das Missões.

A construção chegou a ficar dois meses parada, na metade do ano, devido à necessidade de mudanças no projeto. Os serviços foram retomados em agosto.

O investimento na travessia sobre o Arroio Corupá é de R$ 2,1 milhões. A estrutura, feita em concreto, terá 70 metros de extensão. Trata-se de umas das maiores obras já realizada pelo município. A previsão do Setor de Engenharia da prefeitura é que a obra seja entregue até o final do ano, se as condições do tempo não prejudicarem os trabalhos.

* Com informações da prefeitura de Agudo