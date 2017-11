Inter-SM apresenta os três novos uniformes da temporada 2018

Chegou o manto! 09/11/2017 | 21h00 Atualizada em

Acabou a espera. Em uma cerimônia repleta de atrações, na noite desta quinta-feira, no Shopping Praça Nova, com a presença de dezenas de dirigentes e torcedores, o Inter-SM, enfim, terminou com a curiosidade sobre os uniformes do clube para 2018. Também foi divulgado o plano de sócios, novidade que deve dar uma boa impulsionada nas finanças alvirrubras.

Inter-SM deve ter 40% do elenco de 2017 na próxima Divisão de Acesso

Os novos mantos não fogem das tradições do time do Estádio Presidente Vargas. São três modelos (confira abaixo), todos com o mesmo design. Elas têm uma lista ao lado direito, em curva. Próximo à barra, o número 90, em alusão aos 90 anos que serão completados no ano que vem. A camisa principal é predominantemente branca. A número 2, vermelha. E a terceira, preta, é um pedido que se ouviu de forma recorrente na Baixada em 2017, quando os goleiros vestiam um modelo parecido. Um detalhe que diferencia o uniforme da última temporada é o símbolo bordado, e não apenas em serigrafia, que dá um toque mais profissional ao produto. Espalhados na parte da frente, de trás e aos ombros, seis patrocinadores do clube.

Há 36 anos, o Inter-SM passava pelo poderoso Grêmio na Baixada

Quem quiser vestir a camisa terá de desembolsar R$ 99 à vista. O produto também será parcelado em até 12 vezes nos cartões de crédito. A compra pode ser feita pelo site do Inter-SM ou na secretaria do clube. Em breve, uma loja será inaugurada junto ao Estádio Presidente Vargas, com outros produtos do time, além das camisetas.

Leia as últimas notícias de Esportes

Junto à apresentação dos três uniformes, o Inter-SM ainda revelou uma linha completa de materiais esportivas, desde camisas de treinos até abrigos. Tudo isso em um desfile promovido com bastante organização.

Relembre as escalações de Inter-SM x Grêmio em 1981

– A camisa foi idealizada há uns três meses. Sabíamos que deveria ter as duas listas tradicionais. Começamos a pensar nisso e chegamos nessas, em curva, e a referência aos 90 anos – explica o diretor de marketing do Inter-SM, Marcio Caetano.

Leia tudo sobre Inter-SM

Já o plano de sócios terá seis modalidades, mas a maioria será apenas para diferenciação, já que os preços são parecidos. Três deles, o “Sócio Inter-SM”, “Sócia Inter-SM” e “Sócio Longe de Casa”, esse último, para torcedores longe de Santa Maria, têm preços de R$ 23, R$ 30 e R$ 50 para arquibancada geral, pavilhão B e pavilhão A, respectivamente.

O “Sócio Conselheiro” terá os valores de R$ 60, R$ 120 e R$ 240, para ter direito a uma, duas ou quatro cadeiras na Baixada. Os outros são o “Sócio Empresa” e o “Sócio Dininho”, destinado a crianças até 12 anos, que não pagam, a não ser os R$ 10 para a confecção do cartão. Também haverá descontos em diversas lojas da cidade. A associação pode ser feita pelo site intersm.com.br.

Uniforme de cor branca será o principal Foto: Guilherme Borges / Newco SM

Uniforme vermelho será o de número 2 Foto: Guilherme Borges / Newco SM

Uniforme preto, que era um velho pedido da torcida, será o de número 3 Foto: Guilherme Borges / Newco SM

Desfile no Shopping Praça Nova apresentou a linha esportiva Foto: Naiôn Curcino / Diário de Santa Maria