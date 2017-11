Inter-SM anuncia novo preparador de goleiros e fecha comissão técnica para 2018

Novidade 14/11/2017 | 14h50 Atualizada em

A comissão técnica que comandará o Inter-SM na Divisão de Acesso de 2018 está formada. Nesta terça-feira, o clube anunciou o acerto com o novo preparador de goleiros. Ed Wilson Oliveira Nascimento, mais conhecido como Palmieli, 46 anos, será o responsável por aperfeiçoar os defensores das redes alvirrubras.

O profissional é natural de Sorocaba, em São Paulo, e já teve passagens pelo Inter-SM, em 2001 e 2002, como goleiro. Como jogador, também atuou por times como o Botafogo, do Rio de Janeiro, Botafogo, da Paraíba, e Flamengo, do Piauí. Como preparador de goleiros, Palmieli é um velho conhecido do futebol gaúcho. Atuou por Aimoré, Cerâmica e por mais tempo no Ypiranga, onde participou de campanhas vitoriosas ao lado do técnico Leocir Dall'Astra, de 2012 a 2016.

Com o novo contratado, o técnico Vinicius Munhoz fecha a sua comissão técnica. O único remanescente da temporada 2017 é Mateus Bolivar, que era o preparador de goleiros, mas, agora, passa a ser o analista de desempenho do clube. Os demais profissionais já anunciados são Guilherme Tocchetto (auxiliar técnico), Otávio Bettega (preparador físico) e Ricardinho Lima (auxiliar da preparação física).