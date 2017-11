Governo promete pagar até amanhã parte da dívida para retomar obra da Faixa Velha

Duplicação das BRs 14/11/2017 | 12h30 Atualizada em

Obra do aterro do viaduto está parada há 40 dias Foto: Charles Guerra / Newco SM

O governo do Estado prometeu pagar, até esta quarta-feira, R$ 4,1 milhões à Construtora Della Pasqua para a retomada das obras de duplicação da ERS-509 (Faixa Velha de Camobi), paradas há 40 dias. A informação é do secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, que participou, nesta segunda, em Santa Maria, da reunião semanal do Fórum de Entidades Empresariais de Santa Maria, realizada na Feisma.

O montante é parte da dívida total de R$ 10,6 milhões do Estado com a Della Pasqua, referente a sete meses de atraso nos pagamentos. Westphalen prometeu colocar em dia tudo o que o Estado deve à construtora até o fim do ano ou início de 2018.

– Sei que a empresa não pode trabalhar sem receber e, por isso, estamos repassando parte do que o Estado deve. Acredito que a obra vai ser retomada – disse o secretário, reiterando a promessa de conclusão da duplicação, “no máximo”, até março de 2018.

Essa primeira parcela do valor devido à Della Pasqua sairá de recursos da Cide (contribuição sobre combustíveis para investimentos em infraestrutura rodoviária). O dinheiro "apareceu" porque a Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu liminar liberando R$ 17 milhões da Cide bloqueados pela Justiça em uma das ações contra o parcelamento de salários.

Com a duplicação 90% concluída, Westphalen acredita que, mesmo diante de dificuldades econômicas, o governo conseguirá os R$ 8,6 milhões que faltam para a conclusão da Faixa Velha. A parte da Sogel, a outra empreiteira, está praticamente pronta e “toda paga”, segundo ele. Para entregar a obra até março, falta a construção das rampas (foto acima) que dão acesso ao viaduto no cruzamento da Faixa Velha com a Avenida Osvaldo Cruz.

OBRA VAI SER RETOMARA?

A construtora Della Pasqua alega que só após receber o pagamento é que poderá avaliar se terá condições ou não de retomar a obra de duplicação agora.

Iniciada em novembro de 2013, a duplicação do trecho de 4,3 km da Faixa Velha deveria ter sido concluída há dois anos. Mas uma série de entraves e atrasos de pagamentos adiou o cronograma de obras. Hoje, o principal gargalo é no viaduto, pois o trânsito fica em uma pista, gerando longos congestionamentos. O resto já foi duplicado.