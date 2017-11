Gasolina sobe, em média, R$ 0,08 e chega a R$ 4,39 em Santa Maria

Combustíveis 05/11/2017 | 14h00 Atualizada em

Motoristas têm procurado preços mais baixos na hora de abastecer na tentativa de economizar. Poucos enchem o tanque Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A situação de quem precisa utilizar o carro diariamente está ficando cada vez mais difícil devido ao preço da gasolina. Após o reajuste praticado durante a semana, o motorista que abastecer, por exemplo, 50 litros de gasolina comum pagando o menor preço encontrado na cidade terá de desembolsar R$ 203 ao invés de R$ 198 até antes da última alta dos preços. Há um ano, esse valor seria de R$ 187 para as mesmas condições. E, há dois, seria de R$ 176, já que o litro da gasolina mais baixo era de R$ 3,53.

No entanto, como não há possibilidade de voltar no tempo e o preço só aumenta, vale buscar algumas medidas na tentativa de que a mordida no bolso não seja tão grande na hora de abastecer. O aposentado Carlos Alberto Trevisan, 63 anos, diz que não deixa de sair de carro, mas toma alguns cuidados.

– Uso os pneus calibrados sempre da forma correta e cuido a velocidade. Além disso, procuro os preços mais em conta, e quando há notícias de novo aumento, abasteço um pouco mais do que o de costume – afirma o motorista que roda cerca de 1 mil quilômetros por mês.

A agente penitenciária Cátia Horn, 38 anos, conta que trabalha na Região Metropolitana e aproveita para abastecer o seu carro por lá, onde paga em torno de R$ 3,88 pelo litro da gasolina.

– Vale tudo para economizar. Aqui (em Santa Maria) só abasteço quando preciso mesmo. E coloco a quantia suficiente para chegar até lá. Na estrada não dá nem para pensar. Os preços são mais absurdos ainda – diz a motorista que tenta manter a velocidade de 80 km/h em suas viagens para manter uma boa média de consumo do seu carro.

Uma pesquisa realizada pelo Diário nesta sexta-feira, em 25 postos de Santa Maria, mostra que o preço do litro da gasolina comum para pagamento em dinheiro aumentou, em média, R$ 0,08 em relação ao levantamento do dia 27 de outubro. Os preços chegam a ter uma diferença de R$ 0,32, variam entre R$ 4,07 e R$ 4,39. Dos 25 estabelecimentos visitados, 20 aumentaram os valores. Apenas três mantiveram os preços praticados no final de outubro e dois reduziram R$ 0,03 e R$ 0,06.

No caso do óleo diesel, a variação de preços é ainda maior. Os valores encontrados ficam entre R$ 3,09 e R$ 3,54, ou seja, até R$ 0,45 por litro. Em relação à última pesquisa, 11 postos aumentaram os preços e 13 mantiveram os mesmos índices. Apenas um reduziu de R$ 3,16 para R$ 3,13.

