Gal Gadot ameaça abandonar sequência de 'Mulher-Maravilha'

Nas telonas 14/11/2017 | 18h57 Atualizada em

A atriz israelense Gal Gadot, 32 anos, protagonista de Mulher-Maravilha, afirmou que só vai participar da sequência do filme se Brett Ratner, 48, for completamente excluído do projeto.

A informação é do site Page Six, que teria entrado em contato com uma fonte da Warner Bros.

Sócios do Clube do Assinante podem assistir de graça 'Liga da Justiça'

A decisão foi motivada pelas recentes acusações de assédio e homofobia feitas contra Ratner. Segundo a reportagem, Gadot quer impedir que a franquia de uma super heroína beneficie um homem que cometeu assédios. Ratner é um dos fundadores da RatPac-Dune Entertainment, produtora que ajudou a financiar Mulher-Maravilha. O filme arrecadou US$ 412,5 milhões só no mercado americano e se transformou no campeão de bilheteria entre títulos dirigidos por uma mulher, no caso, Patty Jenkins - a diretora está à frente da sequência.

Foto: Warner Bros / Divulgação

Mulher-Maravilha 2 já é uma das apostas da Warner para 2019. O filme teve sua estreia antecipada de 13 de dezembro de 2019 para o dia 1º de novembro do mesmo ano.

ACUSAÇÕES

No início de novembro, a atriz Natasha Henstridge acusou Bratner, diretor de A Hora do Rush e X-Men: O Confronto Final, de tê-la abusado nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele.

Fãs prometem ir a caráter conferir 'Liga da Justiça'

A atriz Ellen Page relatou, na última sexta-feira, caso em que sofreu assédio sexual e homofobia quando ainda era adolescente. O cineasta nega as acusações.