Feto é encontrado em aterro sanitário em Santa Maria 

Investigação 06/11/2017 | 16h21 Atualizada em

Um feto foi encontrado, na manhã desta segunda-feira, no aterro sanitário de Santa Maria, no Bairro Caturrita.

De acordo com o delegado Márcio Schneider, plantonista da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), por volta das 10h30min, um dos trabalhadores que faziam a separação do lixo nas esteiras viu um pote de plástico com o feto dentro. As esteiras por onde os resíduos passam foram desligadas, e a Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

O feto - que seria do sexo feminino, segundo o delegado - foi encaminhado para necropsia. A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver, e o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O delegado explica que, se alguém quiser fazer uma denúncia sobre isso, poderá ligar para os telefones (55) 3221-0450 e (55) 3221-0459 (DPCA) ou (55) 32212809 (DPPA).