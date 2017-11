Feira do Livro de Santiago começa quarta-feira em novo local

Região 07/11/2017 | 14h01 Atualizada em

Começa nesta quarta-feira a 19ª Feira do Livro de Santiago. O principal evento literário da cidade, conhecida como Terra dos Poetas, volta a ser realizado na Praça Moisés Viana. Segundo a prefeitura, a mudança de local atende a pedidos da comunidade, fortalecendo o evento e se tornando uma atração no centro da cidade. Até o ano passado, o evento ocorria no largo da Estação Ferroviária.

Dez livrarias irão participar, entre quarta-feira e domingo, da Feira do Livro, que terá lançamento de obras e sessão de autógrafos Foto: Marcio Brasil / Divulgação

Com o tema Livros compartilham sonhos e ideias, a feira reunirá 10 livrarias e uma programação variada, em que constam lançamentos de livros, sessões de autógrafos e shows musicais.

O patrono desta 19ª edição da Feira do Livro é João Loredi Lemes. Nascido em Coronel Bicaco, Lemes mora em Santiago há 20 anos, onde fundou e dirige o jornal Expresso Ilustrado. Formado em Letras, o patrono integra a Academia Santiaguense de Letras e a Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências (Alpas), com sede em Cruz Alta. Entre suas obras, está 20 anos de Jornalismo– Autobiografia de um Autodidata, em que fala sobre seu trabalho profissional.

Na programação de lançamentos e autógrafos, amanhã, às 20h30min, o cantor e escritor Nenito Sarturi lançará seu livro Causos e Patacoadas. Na sexta-feira, às 21h, será a vez do patrono João Lemes, que lançará a obra Ensaios da Vida, em que o autor reúne crônicas, contos, poemas e citações de temas diversos que passam pela crítica social, humorismo, ensaios sobre educação, língua portuguesa, literatura e filosofia.

A prefeitura preparou um informativo com toda a programação do evento. O material pode ser visualizado no celular ou computador, bastando acessar a página oficial do município e baixar o anexo.

A Feira do Livro de Santiago ocorrerá até domingo.

SERVIÇO DA FEIRA

- O quê - 19ª Feira do Livro de Santiago

- Quando - Quarta-feira a domingo

- Local - Praça Moisés Viana

- Horários

- Quarta-feira, abertura às 19h

- Quinta e sexta-feira, 9h às 21h

- Sábado, 9h30min às 21h30min

- Domingo, 10h às 20h

- Programação - Clique aqui para acessar o informativo da feira