Falta de água atinge moradores do Bairro Dores 

Santa Maria 12/11/2017 | 18h53 Atualizada em





Cerca de 15 famílias estão sem abastecimento de água na Rua Coronel Anibal Garcia Barão, no Bairro Nossa Senhora das Dores. Segundo relatos de moradores ao Diário, a falta de água atinge um quarteirão inteiro.

Homem é assassinado em bairro de Pinhal Grande

A dona de casa Rozane Farias da Silva, 54 anos, que mora com o marido em um das residências desabastecidas, afirmou que está sem abastecimento desde quarta-feira. Ela afirmou que entrou em contato com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) durante a semana, enquanto usava água da caixa do reservatório de mil litros.

— Eu comecei a sentir mesmo ontem, quando a água da caixa acabou — contou Rozane.



A Corsan informou via assessoria que, na tarde deste domingo, uma equipe de funcionários trabalhava para encontrar o local de um vazamento na Rua Pinheiro Machado, no Bairro Nossa Senhora das Dores, onde está localizado o registro que possibilita o abastecimento dessa e de outras ruas.

Reitor da Basílica fala da emoção ao ver fieis na Romaria

Os funcionários estariam procurando um vazamento invisível, que os técnicos acreditam ter surgido depois de uma manutenção da rede, feita pela Corsan. A companhia não tem previsão para que a água volte.