Evento na UFSM vai debater sobre resistência e representatividade negra

No Mês da Consciência Negra, o Diretório Livre do curso de direito da UFSM promove dois debates que vão tratar de resistência e representatividade negra na próxima semana. As atividades ocorrem nos dias 21 e 22 de novembro no Auditório da Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto).

O primeiro debate vai discutir "Discurso de ódio e reflexos no psicológico da população negra", e vai contar com a participação da professora de direito da UFSM, Rosane Leal, e a psicóloga Gieri Toledo Alves. No final, o Coletivo Negressencia fará intervenção artística.

Já no dia 22, quem vai discutir o tema são os painelistas Debora Evangelista, coordenadora do curso de Direito da Fapas, João heitor Silva Macedo, pesquisador da UFSM, e Maria Rita Py Dutra, doutoranda do programa de pós-graduação em educação.

Nos dois dias, as atividades começam às 18h30min. As inscrições serão feitas no local, mediante doação de um litro de leite. Os debates valem certificado de 10h.