Estudantes da região poderão conhecer os cursos da URI Santiago 

Região 17/11/2017 | 13h00 Atualizada em

Estudantes de Santiago e de cidades da região terão oportunidades, neste sábado, de conhecer os cursos oferecidos pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). A atividade ocorre pela manhã e à tarde no campus de Santiago.

Visitação será de graça e oferecerá diferentes atrações para mostrar os 13 cursos de graduação oferecidos em Santiago Foto: Arami Fumaco / especial

A atividade Visite URI – Conhecendo as Profissões, busca ser uma chance de os jovens terem contato maior com as profissões por meio de material informativo, conversas com os professores e oficinas e visitas aos laboratórios da instituição de ensino.

A universidade oferece transporte gratuito a várias cidades da região. A coordenação do Visite URI informa que qualquer pessoa pode participar, e não somente os estudantes de Ensino Médio. A entrada é de graça.

INSCRIÇÕES NO VESTIBULAR TERMINAM NA TERÇA-FEIRA

As inscrições para o vestibular da URI Santiago estão abertas até a próxima terça-feira, por meio do site da universidade. A taxa é de R$ 70. Os visitantes do Visite URI, neste sábado, poderão realizar a inscrição pelo valor promocional de R$ 35.

A instituição oferece 550 vagas em 13 cursos de graduação. Entre eles, estão Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Direito, Farmácia e Psicologia (veja abaixo).

A prova será no dia 26 de novembro.

SERVIÇO

- O quê - Visite URI Conhecendo as Profissões

- Quando - Sábado (18/11), das 9h ao meio-dia e das 14h às 16h

- Onde - campus da URI Santiago

- Quanto - De graça

ATRAÇÕES

- Mostra dos cursos de graduação

- Diálogo sobre as profissões e sobre os benefícios financeiros da URI

- Oficinas e visitas nos laboratórios

- Escola de trânsito

- Se Joga no Mundo da Física

- Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo

- Lanche

- Cabine fotográfica

- Inscrições promocionais ao vestibular, no valor de R$ 35



CURSOS E VAGAS OFERECIDOS

- Administração: 50

- Agronomia: 40

- Arquitetura e Urbanismo: 35

- Ciência da Computação: 35

- Ciências Biológicas (licenciatura): 30

- Ciências Contábeis: 40

- Direito: 50 diurno e 60 noturno

- Educação Física (licenciatura): 30

- Enfermagem: 40

- Farmácia: 40

- Letras: 30

- Pedagogia: 30

- Psicologia: 40