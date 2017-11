Espetáculo teatral sobre problemas ambientais estreia nesta sexta em Santa Maria

Cultura 09/11/2017 | 12h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

O ano é 2057. O planeta está em colapso depois de anos e anos de práticas abusivas contra o meio ambiente. A tecnologia está em atrito com o lado humano. A água é escassa no planeta, e os magnatas querem dominar a população. Será que esse universo tem solução?

A aventura em busca da salvação de um mundo completamente confuso será encenada pela Cia. Retalhos de Teatro, no espetáculo almAValente. A apresentação será nesta sexta-feira, às 20h, no Espaço Cultural Victorio Faccin.

Grandes nomes da cultura regional se apresentam juntos em Santa Maria

O texto e a direção são de Julio Cesar Aranda. Apesar de ser ficção, ele diz que a história é inspirada em fatos que o Brasil e o mundo vivem na atualidade. Episódios reais como os protestos políticos do último ano e a invasão dos estudantes a escolas influenciaram na elaboração do roteiro.

– Abordamos e fazemos questionamentos sobre o capitalismo, a desigualdade social e a preocupação com o ambiente. Tudo em uma mistura de gêneros. Com um toque de comédia, romance, ação e muita criatividade – adianta o diretor.

Este é o segundo espetáculo dirigido por Aranda, que já dirigiu o espetáculo A Caligrafia de D. Sofia no ano passado. O diretor se preocupou em reunir, na mesma história, vários elementos relevantes e atuais, de forma que atinja o público alvo.

Confira os horários para visitar o Papai Noel nos shoppings de Santa Maria

– É um espetáculo infantojuvenil que foi ambientado nesse mundo em total colapso, que é uma consequência dos nossos atos irresponsáveis em 2017. É uma brincadeira em tom de aventura e mistério. É o que o público infantojuvenil gosta – acredita Aranda.

Segundo o diretor, a preparação para a peça começou no início do ano, e a montagem conta com sete atores em cena. Dessa vez, a Cia Retalhos optou por não utilizar cenário, e, sim, a iluminação para compor o ambiente onde a história se passa. Além disso, o próprio figurino que, de acordo com o diretor, vai na contramão do que o público está habituado a ver em filmes de temática futurística, ajuda a contar a história.

Jornalista santa-mariense estreia programa em canal de TV por assinatura

– Nós não temos cenário porque a história se passa em vários lugares, então, utilizamos bastante a iluminação para fazer essas trocas. E o figurino é medieval, porque nós resolvemos fugir do conceito futurista. Porque, na verdade, nesse futuro, a humanidade está mais atrasada – analisa Aranda.

Cia Retalhos

A Cia. Retalhos de Teatro é uma companhia profissional de Santa Maria que, há 22 anos, vem conquistando plateias. O grupo já trouxe à Cidade Cultura aproximadamente 200 troféus e premiações, conquistados em mostras e festivais de teatros nacionais e internacionais.

Exposição reúne obras com formas e cores fortes em restaurante de Santa Maria

Após a apresentação de amanhã, o grupo pega a estrada e apresenta o almAValente, no sábado, no Teatro Antônio Sepp, durante o 2º Festival Internacional Cidade dos Anjos, em Santo Ângelo. A peça retorna a Santa Maria no ano que vem.

Ficha Técnica

Espetáculo almAValente – Texto e direção de Julio Cesar Aranda

Elenco – Débora Matiuzzi como Martírio, Natalia Krum como Azul, Helquer Paez como General Maximus, Rafaela Drey Costa como Âmbar, Guilherme Senna como Rafael, Alexia Karla como Alegra & Rafael Biermann como Mau

Participação em áudio – Bruna Lima

Iluminação – Rafael Jacinto

Sonoplastia – Julio Cesar Aranda e Helquer Paez

Cenografia – Julio Cesar Aranda

Figurino – Natalia Krum e Helquer Paez

Maquiagem & caracterização – Laila Coelho & Altieris Da Silva Farias

Arte do cartaz – Hellen Höher Bohrer

SERVIÇO

almAValente

Quando – nesta sexta-feira, às 20h

Onde – Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380).

Classificação – 10 anos

Quanto – R$15 (antecipado com desconto) - R$20 (na hora) - R$10 (meia entrada). Ingressos no Espaço Cultural Victorio Faccin de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h