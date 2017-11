Divulgados os locais de prova do vestibular da Unifra

Ensino Superior 16/11/2017 | 16h36 Atualizada em

Já estão disponíveis, no site do Centro Universitário Franciscano, os locais de prova para o Vestibular de Verão, que será realizado no dia 27 de novembro. Os candidatos podem conferir os números dos prédios e salas onde irão prestar a prova.

De acordo com a instituição, a novidade deste ano é que os três conjuntos da instituição receberão os vestibulandos. Para verificar o local de prova, o candidato precisa acessar o site da instituição e inserir o número do CPF do inscrito.

Neste ano, os cursos de Medicina e Odontologia são os mais disputados. A relação candidato-vaga do processo seletivo também pode ser conferida no site. Ao todo, 3.861 inscritos concorrem a uma das 1.355 vagas, distribuídas em 32 cursos de graduação. Conforme o levantamento, o curso de Medicina é o mais disputado, com 55,18 vestibulandos concorrendo a uma das 35 vagas. Para conferir a relação completa, clique aqui.

A prova do vestibular será aplicada no dia 27 de novembro, a partir das 13h30min. Mais informações no site da instituição ou pelo (55) 3220-1200, com a Comissão de Seleção e Ingresso.