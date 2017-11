Conexão Guantánamo recebe a cantora Paola Kirst em Santa Maria

Cultura 10/11/2017 | 10h01 Atualizada em

Primeiro, foi a simpatia musical, depois, a conversa e a afinidade de ideias. Por fim, a vontade e a promessa de multiplicar os encontros com mais música. As trajetórias da banda santa-mariense Guantánamo Groove e da cantora Paola Kirst se encontraram pela primeira vez no Festival Pira Rural, em Sobradinho, e, agora, têm um novo capítulo. Desta vez, essa reunião será na Cidade Cultura, nesta sexta-feira, às 23h, no Rockers Soul Food.

Esta será a primeira apresentação da cantora no Coração do Rio Grande do Sul. Ela vem acompanhada do grupo Kiai, banda base da cantora, que tem sua carreira própria na música instrumental. Formado pelos músicos Marcelo Vaz (piano), Zazá Soares (guitarra), Dionísio Souza (baixo) e Lucas Fê (bateria), o Kiai é um verdadeiro encontro de virtuoses do sul do país e acumulam performances intensas e plateias impressionadas por onde passam.

Desde pequena, Paola Kirst é uma curiosa brincante que experimenta diferentes linguagens artísticas como a dança, o teatro e a música. Nascida em Rio Grande, Paola, hoje aos 29 anos, é formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e atua como cantora, compositora e performer.

Seu trabalho autoral traz o experimento do olhar feminino e faminto de uma artista singular na busca por diferentes caminhos para o uso da voz e do corpo como instrumento musical e artístico. Sua já extensa trajetória artística se condensará em breve no disco de estreia da cantora, já em fase de produção.

– O repertório é autoral, de amigos que a gente admira, algumas músicas de compositores da cidade (Rio Grande) e do Kiai. Eu acho interessante que Santa Maria tem força no trabalhoautoral, o que dialoga muito com o que a gente vêm fazendo aqui, no Sul do Estado. Vai ser um encontro bem interessante – afirma a cantora.

Construindo redes

Como de costume, no projeto de intercâmbio artístico Conexão Guantánamo, a Guantánamo Groove também vai subir ao palco para fazer seu som e compartilhar o momento com os convidados. Após lançar o disco Acústico no Treze, no mês passado, ao lado da Orquestra Itaimbé, a banda volta a se apresentar em seu formato plugado e dançante.

Segundo o vocalista da Guantánamo Groove, Gustavo Borges, o convite a Paola surgiu pelo fato da cantora ter uma proposta autoral bem fundamentada, assim como a banda que a acompanha, Kiai.

– A gente sempre opta por trazer bandas de locais diferentes, justamente porque a conexão se baseia na ligação, na troca de redes artísticas. A aposta na Paola Kirst veio do grande talento que a gente vê nela, da grande projeção de futuro de uma artista estudiosa e talentosa, que conta com uma banda de apoio muito forte – conclui.

O SHOW

Conexão Guantánamo com Paola Kirst, grupo Kiai e Guantánamo Groove

Quando – sábado, às 23h

Onde – Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1241)

Quanto – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), no Café Cristal (Rua Doutor Alberto Pasqualini, 139)