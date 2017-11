Com o fechamento de canteiros na Avenida Medianeira, veja as alternativas de retorno

Trânsito 16/11/2017 | 17h42 Atualizada em

Nesta quinta-feira, mais uma obra resultou em alterações no trânsito na área central da cidade. Os motoristas que trafegam pela avenida Nossa Senhora Medianeira devem ficar atentos já que fazer o retorno em quatro pontos das vias, a partir desta semana, significa dar uma volta mais extensa.

Em locais diferentes será proibido fazer o retorno à esquerda nos canteiros das avenidas. As mudanças influenciam na vida dos motoristas que trafegam nos dois sentidos: Centro-Bairro e vice-versa. Confira quais são as alternativas para os motoristas após o trancamento dos retornos:

1. Retorno em frente à Basílica da Medianeira

Foto:

Quem trafega na Avenida Medianeira, no sentido Centro-Bairro, não pode mais fazer o retorno à esquerda em frente à Basílica da Medianeira.

ALTERNATIVA: dobrar à direita na Travessa Medianeira, dobrar à esquerda na Rua Farrapos, dobrar à esquerda na Rua Barão do Triunfo e entrar, de novo, na Avenida Medianeira.

2. Retorno na Avenida Medianeira com a Serafim Valandro

Foto:

Quem trafega pela Avenida Medianeira, no sentido Centro-Bairro, também não pode retornar à esquerda no entroncamento com a Serafim Valandro.

ALTERNATIVA: dobrar à direita na Serafim Valandro ou na Rua Professor João Belém, dobrar à esquerda na Rua Felipe de Oliveira e, novamente, à esquerda na Rua Duque de Caxias e, assim, entrar na Avenida Medianeira.

3. Retorno quase em frente ao Nacional

Foto:

Também será proibido, para quem anda no sentido Bairro-Centro, retornar à esquerda na Avenida Medianeira, em frente da saída de carros do Nacional.

ALTERNATIVA: dobrar à direita na Rua Floriano Peixoto até uma pequena rótula na esquina com a José Carlos Kruel e voltar pela Floriano Peixoto até a Avenida Medianeira.

4. No acesso à Rua Doutor Turi

Foto:

Foto:

No sentido Centro-Bairro será proibido fazer o retorno à esquerda ou acessar a Rua Doutor Turi.

ALTERNATIVAS: os motoristas precisam seguir em frente pela Avenida Dores até o retorno que fica no entroncamento com a Rua Benjamin Constant. Outra opção, para quem sobre a Avenida Medianeira é dobrar à direita na Avenida Fernando Ferraro, entrar na Rua Conrado Hoffmann e acessar pela Rua General Neto.