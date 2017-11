Com ex-dirigentes do Nova Geração no grupo, União começa a pensar em 2018

Próximo ano já começou 01/11/2017 | 20h24 Atualizada em

Duas semanas após a eliminação em casa para a ACF, de Caçapava do Sul, nas oitavas de final da Série Bronze de Futsal, o União Independente já projeta a disputa da competição em 2018. Depois de alguma incerteza sobre a continuidade no cargo, o presidente Claudemir Fernandes, o Maninho, confirmou que fica à frente do time amarelo e azul na próxima temporada. Apesar de haver algumas definições, como a extinção do time sub-17, uma reunião nesta semana deve trazer novidades.

Conforme Maninho, no encontro serão definidos os cargos de Bruno Sachet, conhecido como Maradona, e Rafael Martins. Ambos eram do Nova Geração, que iniciou a disputa da Série Bronze, mas desistiu do campeonato por falta de recursos e fechou as portas. A dupla deve ser responsável pela montagem do elenco, que, conforme o presidente, terá mais investimento.

– Ainda temos que tratar algumas situações. Vamos continuar com o feminino, mas é possível que não mais com a parceria com a Fames. O Rafael e o Maradona vêm para somar, para ajudar a fazermos uma boa temporada. Vamos em busca da taça. Vamos investir bastante. Se já investimos este ano, em 2018 será ainda mais – promete Maninho.

A equipe já tem quatro jogadores confirmados para o ano que vem. O presidente também adianta que deve buscar atletas de outros municípios.