Circuito Cauzzo Running se despede da temporada em prova de Santa Maria

Após passar por Itaara, Paraíso do Sul, São Sepé, Júlio de Castilhos, Agudo, Faxinal do Soturno, Tupanciretã e Caçapava do Sul, o Circuito Cauzzo Running 2017 volta para Santa Maria, neste domingo, quando ocorre a corrida comemorativa e de encerramento da competição, em percursos de 3 km e 7 km. A etapa, batizada de Cauzzo Running 2ª Edição, contará com cerca de 300 pessoas.

Entretanto, haverá premiações especiais _ cerca de 500 medalhas foram confeccionadas pela União dos Corredores do Rua de Santa Maria, além de R$ 6 mil arrecadados e destinados aos vencedores do Circuito e da etapa. A largada será em frente ao 1º RPMon, na Rua Pinto Bandeira, no Bairro Nossa Senhora das Dores, às 8h30min.

Entre os homens, o ijuense Rodrigo Franco Cezar garantiu o título do Circuito com duas rodadas de antecedência, ainda na prova de Faxinal do Soturno. O corredor venceu todas as etapas. Pelas mulheres, a restinguense Marcia Garcia Cavalheiro confirmou a vitória ao cruzar a linha de chegada em Caçapava do Sul. Marcia ganhou as seis corridas que participou, de um total de oito.