Cineclube e mais opções para curtir a segunda em Santa Maria

Agenda 19/11/2017 | 19h54 Atualizada em

Foto: Divulgação / Divulgação

"Dredd"

O longa britânico-sul-africano Dredd é o filme exibido, nesta segunda, no Cineclube Lanterninha do Aurélio. Ele traz a história do juiz Dredd, interpretado por Karl Urban, que vive 120 anos do futuro na megalópole Mega City Um, um oásis de civilização na Terra Maldita. Temido pelos infratores da lei, ele acumula os cargos de polícia, juiz e ainda tem o poder de executar suas sentenças. Ao treinar uma candidata a juíza com poderes mediúnicos, os dois enfrentam a maior e mais perigosa traficante de drogas do local. Dirigido por Pete Travis o longa promete altas aventuras para os telespectadores.

Quando – Hoje, às 18h

Onde – Auditório Cesma (Rua Professor Braga, 55)

Quanto – Entrada franca

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

RENATO MIRAILH E MANINHO PINHEIRO

MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800

Envie uma frase e concorra a um par de ingressos para o show de Jorge e Mateus

>> Próximas atrações do Theatro

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS & SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO

A história de Alice, que decidi seguir um coelho e acaba caindo em um buraco e a história de um jovem casal que se refugia na floresta. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dias 21, 22 e 23 de novembro, às 20h. Ingresso: R$ 15 (meia-entrada), R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (geral).

VARIETÉ

Criação coletiva que se caracteriza como um espetáculo de números de habilidades em técnicas circenses, individuais e em grupo, intercalados por intervenção musical. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 24 de novembro, às 19h. Entrada franca com retirada antecipada de ingressos no Sesc-SM.

SANTA MARIA CANTA PYLLA

Show em homenagem à trajetória de Pylla Kroth. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 25 de novembro, às 20h. Ingresso: R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 15 (antecipado) e R$ 30 (geral, na hora).

Foto: Charles Guerra / Newco SM

>> Exposição

MINIARTE MODA/FASHION

109 obras de artistas da Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, Hungria, Irlanda, México e Rússia fazem parte do 29º Intercâmbio Internacional de Miniarte Moda/Fashion. Apusm (Av. Nossa Senhora das Dores, 791). De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Até 30 de novembro. Entrada franca