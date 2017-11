Caçapava do Sul vai recuperar e construir novas praças  

Região 13/11/2017 | 11h39 Atualizada em

A prefeitura de Caçapava do Sul vai assinar convênio com empresas para a construção de duas novas praças e a recuperação de outras duas. Os espaços públicos que serão revitalizados são os das praças Vó Dilma, localizada no Forte Dom Pedro 2º, e a Vó Zeca, perto da sede da RGE Sul.

A empresa Mademato, que doou as madeiras para a construção da Vó Dilma, novamente fechou parceria com a prefeitura e ajudará na reforma do local. A obra deverá ter início nos próximos dias.

Em setembro, quando a prefeitura, em parceria com a Votorantim, realizou o evento Parceria Votorantim pela Educação, na Praça Vó Zeca, o empresário Gasparino Leal Marques, filho da homenageada com o nome do espaço público, fechou parceria para a recuperação do local.

Na sexta-feira, o prefeito Giovani Amestoy recebeu a visita de Cristiano Fonseca, representante da empresa Fibria Celulose, de Pelotas, e que presta serviços em Caçapava do Sul.

O secretário de Obras, Paulo Henriques, e o vereador Paulo Pereira participaram da reunião, quando foi entregue ao representante da Fibria um levantamento da quantidade de madeiras necessárias para a reforma das praças e construção das novas.

– A Fibria tem uma responsabilidade social com os municípios em que ela faz a extração das madeiras, como é o caso de Caçapava do Sul. E dentro desta perspectiva, promovendo a sustentabilidade, a empresa é parceira de projetos como este, da reforma e construção de praças para a comunidade – diz Fonseca, que entregará o projeto à direção da empresa para avaliação.

A prefeitura fará ainda três projetos de construção de novas praças nos bairros São Domingues, Pazinato e Vila Henriques, que são indicações do vereador Paulo Pereira.

