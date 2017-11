Agudo começa a ser decorada para o Natal

Região 18/11/2017 | 13h30 Atualizada em

Agudo está sendo preparada para, mais uma vez, brilhar no Natal. O Grupo de Voluntárias e o Gabinete da Primeira-Dama, juntamente com servidores municipais, deram início este mês à ornamentação dos principais pontos da cidade para o Natal de Luz 2017.

Município da Quarta Colônia tem se destacado na região com suas ruas e praças enfeitadas e iluminadas Foto: Prefeitura de Agudo / Divulgação

A programação terá a abertura no dia 8 de dezembro e, segundo a prefeitura, mais uma vez promete encantar a todos que visitarem o município da Quarta Colônia

Na primeira noite de atividades ocorrerá homenagem às Voluntárias do Natal, que se empenham ao trabalho desde o mês de março. Também terá espetáculo pirotécnico, show com Nando Rodrigues e Grupo Xucrismos e com Os Atuais. O evento acontecerá em frente à prefeitura.

No dia 9, às 19h30min, ocorre a cerimônia de descerramento da placa de nomeação da Ponte Melvin Jones, na Avenida Concórdia (veja a programação abaixo). No dia 10 de dezembro, no Clube Centenário, será realizado o espetáculo de Arte e Cultura Uma Volta ao Mundo, em parceria com o Instituto de Arte Raquel Melo. Também estão programados para dezembro a Noite Gospel, Louvores de Advento e a Cantata Natalina.

ORQUESTRA JOVEM

A programação segue com o Projeto Natal Solidário, da Friedrich Distribuidora, com festividade para crianças carentes. A Adveniat Abend (Noite de Advento), no dia 17, acontecerá no Clube Centenário, com o musical Estrelinha de Natal.

Também estão incluídas na programação o Dia da Bíblia, a apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro e as celebrações religiosas na Igreja Congrecional, nas igrejas São Bonifácio e de Confissão Luterana.

A realização do Natal de Luz é da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo e entidades parceiras.

A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE LUZ DE AGUDO EM DEZEMBRO

Dia 8

- Horário - 20h30min, na prefeitura

Espetáculo pirotécnico

Show com Nando Rodrigues e Grupo Xucrismos e com Os Atuais

Dia 9

- Horário - 19h30min, na Avenida Concórdia

Descerramento da placa da Ponte Melvin Jones

Dia 10

- Horário - 20h, no Clube Centenário

Espetáculo de arte e cultura Uma Volta ao Mundo

Dia 14

- Horário - 20h30min, na Paróquia São Bonifácio

Cantata Natalina

Dia 16

- Horário - 9h30min, no Centro Desportivo Municipal

Natal Solidário _ Festividades para crianças carentes

Dias 17 e 18

- Horário - 18h, na Praça da Emancipação

Comemoração do Dia da Bíblia

- Horário - 18h30min, no Clube Centenário

Adveniat Abend (Noite de Advento)

Dia 18

- Horário - 20h, na Paróquia São Bonifácio

Apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro

Confira mais detalhes da programação na página da prefeitura de Agudo