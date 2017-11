30 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria

Agendão 10/11/2017 | 18h00 Atualizada em

O tão esperado final de semana chegou! Em Santa Maria, o sábado e domingo estão recheados de atrações. Tem música, teatro e cinema na agenda. Confira a programação:

>> SÁBADO

ESPETÁCULO

DIÁLOGOS CULTURAIS

O evento propõe discutir e refletir, de forma articulada, questões relacionadas à cultura, entender os desafios dos produtores e artistas e as demandas da “Cidade Cultura”. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 19h30min. Entrada franca

COMO SE NADA FOSSE

Foto: Divulgação

Espetáculo solo com direção e atuação de Janaina Castaldello. Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 20h30min. Ingresso: R$ 10 (meia entrada), R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)

MÚSICA

KETLEN ESQUIRIO _ Sertanejo. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)

VICTOR PIAZ + DJ DODÔ _ Sertanejo e funk. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

BUBBLEGUM _ Pop e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla. com.br)

DOUGLAS BRAGA _ Sertanejo. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Disponíveis no site da Moon (ingressos. moonnightlife.com. br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + DR. JONES _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (ápos).

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

TUDO DI BOM _ Especial Raça Negra e SPC. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 20 (pós 23h30min)

VICTOR PIAZ _ Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

CONEXÃO GUANTÁNAMO _ Com Paola Kirst + Kiai. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (estudante, antecipado) e R$ 20 (geral, antecipado)

PARK NIGHT _ Com Léo Pain + Axel Antunes. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

PURPLE RAIN _ Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 12

JORDANA HENRIQUES _ MPB. Botequinho das Artes (Doutor Bozano, 651), às 22h. Ingresso: R$ 8

RODA DE SAMBA _ Maab Restaurante e Kiberia (Rua Floriano Peixoto, 1989), às 18h30min. Ingresso: R$ 5

INTERMED _ Funk, reggaton, sertanejo. Dé e Thiago e DJs Lilo e Lorenzo Daros. Costa da Montanha, às 23h. Ingresso: R$ 20 (2º lote)

>> SÁBADO E DOMINGO

CINEMA

Foto: Divulgação

Gosto Se Discute, comédia nacional com a atriz e youtuber Kéfera, chega ao Arcoplex e Cinépolis nesta semana. Big Pai, Big Filho, Depois Daquela Montanha, Thor: Ragnarok, As Aventuras do Capitão Cueca e Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link.

ESPAÇO GALINHA PINTADINHA

A partir deste sábado, a criançada vai poder se divertir com a turma da galinha mais simpática do Brasil. Das 14h às 20h, no Monet Plaza Shopping, haverá espaço com oficina de pintura, vídeos da Galinha Pintadinha, piscina de bolinhas e brinquedos. É gratuito

VISITA AO PAPAI NOEL NOS SHOPPINGS

Foto: DG5 / Divulgação

O Bom Velhinho chegou no dia 5 de novembro no Shopping Praça Nova. Neste sábado, ele deve aterrizar no Royal Plaza Shopping, Monet Plazza Shopping e Santa Maria Shopping. Confira os horários para visitar o Noel:

PRAÇA NOVA

Visitas até 24 de dezembro

Horário: das 16h às 20h de segunda a sexta, e das 13h30min às 20h30min aos sábados e domingos. A partir do dia 2 de dezembro, será das 13h30min às 20h30min todos os dias.

ROYAL PLAZA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro

Horário: no dia 11, o bom velhinho chega às 20h. Do dia 12 de novembro ao dia 23 de dezembro, as visitas serão das 17h às 21h, todos os dias.

MONET PLAZA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro

Horário: de terça a sábado, das 16h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 19h.

SANTA MARIA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro.

Horário: em novembro, as visitas ocorrem nas sextas e nos sábados à tarde. Em dezembro, a criançada pode visitar o Papai Noel todos os dias, também à tarde.

30ª FEISMA

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

A partir deste sábado, mais de 300 expositores de Santa Maria e de fora vão movimentar o Centro Desportivo Municipal. Os horários de visitação são de segunda a sexta, das 16h às 22hs, e nos sábados, domingos e feriado, das 10h às 22h30min. Os ingressos custam R$ 6 (meia, sábados e domingos das 10h às 13h), R$ 12 (inteira, sábados e domingos, das 13h às 22h30min, e de segunda a sexta, das 16h às 22h) e R$ 17 (passaporte para todos os dias). Crianças até 8 anos não pagam

>> DOMINGO

ESPETÁCULO

INVERSO

Foto: Leonardo Gadea / Divulgação

A noite de domingo será especial para o músico Ricardo Borges. Com voz e violão ele fará um show com canções de seu novo álbum Inverso no Espaço Cultural Victorio Faccin. O álbum teve lançamento em junho deste ano, contou com diversos convidados do disco e agora será realizada a 2ª edição deste espetáculo. O show ainda contará com participação dos músicos Helio Abreu, Erick Corrêa Castro, Paula Rodríguez e Jordana Henriques. Às 20h, no Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380). Ingressos custam R$ 10 (estudante), R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (geral)

POKÉMON: EU ESCOLHO VOCÊ

Foto: Divulgação

Para comemorar os 20 anos de criação do anime, que começou a ser exibido em 1997, o Cinépolis em Santa Maria exibe Pokémon: Eu Escolho Você. Na trama, Ash Ketchum acaba de completar 10 anos de idade. Isso significa que ele está pronto para se tornar um treinador de Pokémon. Agora, ele espera receber seu primeiro Pokémon, o Pikachu, que também será seu melhor amigo. Juntos, eles embarcam em uma jornada repleta de aventuras em busca do lendário Pokémon Ho-Oh. Domingo, às 16h na Sala 5 do Cinépolis.

MÚSICA

MESCLA NO POMPEO// PREVIEW _ Pop. Bar do Pompeo (Parque Itaimbé), às 16h. Entrada gratuita

DOMINGO METAL _ Carlos Moraes, Spit e Finita. Concha Acústica (Parque Itaimbé), às 16h. Entrada gratuita. No local, haverá arrecadação de brinquedos

SAMBA DO ZÉ _ Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (pós 23h30min)

DOUGLAS BRAGA + KARIN SPEZIA _ Sertanejo e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

PABLO POHLMANN _ Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

