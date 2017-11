12 escolas vão participar do festival de teatro 'Educação Fiscal em Cena' neste sábado

Teatro 02/11/2017 | 14h30 Atualizada em

O Salão Nobre Irmão Gelásio, do Colégio Marista Santa Maria, vai receber os pequenos talentos de 12 escolas locais, neste sábado, a partir das 14h. Trata-se do 9º Festival de Teatro Educação Fiscal em Cena. A atividade tem o objetivo de promover a conexão da arte cênica com o exercício da cidadania, valorizando o teatro e os estudantes artistas da região central do Estado. Nesta edição, haverá a participação de nove escolas municipais e três particulares.

O evento é promovido pela prefeitura de Santa Maria, por meio do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF). Segundo Rosaura Vargas, coordenadora do PMEF, o festival contribui para a consciência cidadã e um futuro mais prósperodos estudantes.

– É muito gratificante chegar à nona edição do festival e sempre contar com o apoio das escolas. Por meio dessa iniciativa, a população passa a conhecer e se informar sobre estas temáticas tão importantes que a Educação Fiscal aborda – acredita.

PROGRAMAÇÃO

A partir das 14h, irão se apresentar as escolas Lar de Joaquina, Diacono João Luiz Pozzobon, Intendente Manoel Ribas, Irineo Antolini, CAIC Luizinho De Grandi, Perpétuo Socorro, Prof. Altina Teixeira, João Franciscatto, Sinos de Belém, Santa Catarina e Instituto São José.

SERVIÇO

9º Festival de Teatro Educação Fiscal em Cena

Quando - sábado, às 14h

Onde -Salão Nobre Irmão Gelásio, do Colégio Marista Santa Maria

Quanto - Gratuito