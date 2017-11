10 opções para curtir a quarta em Santa Maria

Agenda 08/11/2017 | 21h07 Atualizada em

Quarta de rock e pop

A noite de hoje vai ter muita música e animação no Ponto de Cinema. Quem comanda o palco do bar, conhecido por ser um dos mais tradicionais da cidade, é o cantor Ricardo Barros. Conhecido por seus arranjos autênticos, ele traz ritmos nacionais e internacionais com o melhor do rock e do pop rock.

Quando _ Hoje, às 20h

Onde _ Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1567)

Quanto _ R$ 10

QUINTA DA FAVORITA

Com Raquel Tombesi. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

FUZUÊ

Pop, swag e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional, entrada às 22h30min) e R$ 15 (geral)

GABRIEL ALMEIDA + EDSON ROSA

Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

TUDO DI BOM + KARIN SPEZIA

Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

CUMBIA LIBRE

Música latina. Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: de graça (estudantes) e R$ 10 (após)

RAQUEL TOMBESI + KARIN SPEZIA

Sertanejo e eletrônica. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

LUCAS SOARES

Reggae. Vaca Profana (R. Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5

OS MÚSICOS DE BREMEN

Um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, batalham por seus sonhos de justiça e oportunidade. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 14h15min e 15h30min (agenda com escolas). Entrada franca, com retirada antecipada de ingresso.