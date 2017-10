VÍDEO: recuperação após a tempestade em Santa Maria

Após os danos 20/10/2017 | 14h26 Atualizada em

Com 1,250 mil famílias atingidas pela tempestade, a sexta-feira é de limpeza, avaliação de prejuízos e ainda preocupação para muitos moradores de Santa Maria, apesar do tempo ensolarado. De acordo com a prefeitura, até agora foi registrado um total de 258 ocorrências entre recolhimento de árvores caídas e outros atendimentos.



Sexta-feira é de limpeza e reparos pelas ruas de Santa Maria

Na residência na Rua Aristides Pedroso, no bairro Passo d’Areia, que ficou destruída com a queda de duas árvores, a dona de casa Maria Elizabeth Pedroso, 42 anos, organizava a retirava os móveis, roupas e pertences que resistiram a força do vento. A casa ficou partida ao meio.

– Meu filho chegou a dizer para a gente construir aqui, mas não tem como. Agora a gente vai para a casa de um amigo e ver o que vamos fazer depois – contou Maria.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Mesmo com o medo de uma nova tempestade, a dona de casa passou a noite com o marido no cômodo que não foi atingido pela chuva. Os outros moradores foram para a casa de vizinhos.Segundo a Defesa Civil, desde quinta-feira mais de 26 mil metros quadrados de lonas foram distribuídos pela prefeitura.

A Região Oeste de Santa Maria foi a mais atingida, segundo a prefeitura. Muitos pontos da cidade ainda estão sem energia elétrica. No bairro Nova Santa Maria, na manhã desta sexta-feira, a RGE Sul trabalhava no restabelecimento da luz em residências. Segundo a prefeitura, a Região Oeste de Santa Maria foi uma das mais atingidas.

Concurso da prefeitura de Santa Maria é suspenso

No Alto do Boa Vista, uma família ficou sem o telhado de toda a casa. Nicolau Stello, 55, e a esposa Helena Machado Stello, 53, dormiam quando o vendaval levou toda a cobertura da casa. Para Helena, a morte passou perto do casal.

– Não caiu nada na nossa cabeça. Não morremos por um detalhe – disse Helena.

No lugar das telhas que voaram para o quintal e chegaram no outro lado da rua, panos e tapetes estão fazendo a cobertura da residência. Nicolau ainda não calculou os custos do prejuízo.

– A sorte é que nós temos seguro. Não sei se vai cobrir, mas temos – comentou.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

No posto de gasolina da Avenida Nossa Senhora das Dores, a cobertura caiu causando estrago em três veículos. Na manhã desta sexta-feira, máquinas trabalhavam na recuperação da estrutura. De acordo com o proprietário, a parte danificada do teto será retirada e a parte que resistiu será revestida.