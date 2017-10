VÍDEO: merendeira conta que telhado de sua escola voou sobre o colégio vizinho

Tempestade 20/10/2017 | 15h51 Atualizada em

Em meio a escombros de telhas e salas de aulas inundadas pela água, a merendeira Cleusa Maria dos Santos Almeida ajudava os colegas na manhã desta sexta-feira a reconstruir o que restou da escola Antônio Francisco Lisboa, no bairro Dores.

Durante a tempestade da madrugada de quinta-feira, a escola que atende pessoas com deficiência teve parte do seu telhado arrancado pelo vento e atirado sobre o colégio vizinho, o estadual Coronel Pilar.

A direção da escola filantrópica ainda trabalha para fazer o orçamento e iniciar o conserto na instituição. Por enquanto, as aula seguem suspensas e não há previsão de retorno.

Leia mais sobre a tempestade

Rede estadual

O Colégio Coronel Pilar também está com as aulas suspensas, já que foi afetado em cheio pelo telhado do Antônio Francisco Lisboa. Múltiplos danos foram registrados na escola. Na manhã desta sexta-feira, a escola estava fechada.

_ Estou imensamente triste. Ontem tive de ver com meus próprios olhos o que eu não queria acreditar. O Colégio CORONEL PILAR onde minha filha fez toda vida escolar dela, até ir para a faculdade, destruído pelo vendaval. Vivemos muitos momentos bons neste colégio e vê-lo assim é arrasador, de cortar o coração. Desejo muita força à direção, aos aluno e aos professores. Um grande abraço _ escreveu a leitora Estela Palma, em um comentário na página do Facebook do Diário.

Coronel Pilar sofreu múltiplos danos com o temporal Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

De acordo com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), um levantamento está sendo feito na rede estadual para ver quais escolas seguirão com as aulas suspensas.

Rede municipal

Já a assessoria de comunicação da prefeitura, informou que quatro das 78 escolas da rede municipal seguem sem aulas nesta sexta-feira. As instituições tiveram danos por causa da tempestade de quinta-feira. Nas outras, onde a energia elétrica foi restabelecida, as aulas seguem normalmente.

Escolas sem aula:

– EMEI Sinos de Belém

– EMEF João Hundertmark

– EMEI Ângela Tomazetti

– EMEI Casa da Criança

Rede particular

Pelo menos uma escola continuava sem aulas nesta sexta, a Coração de Maria, que retorna as atividades na segunda-feira.