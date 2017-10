Tudo o que você precisa saber para o concurso da prefeitura de Santa Maria

Oportunidade 27/10/2017 | 16h32 Atualizada em

Neste domingo, ocorrem as provas para o concurso da prefeitura de Santa Maria, que vai selecionar candidatos para 137 vagas ofertadas. Se você vai prestar a prova do concurso, fique ligado nos detalhes para não perder o horário nem errar o local da prova.

LOCAIS DE PROVA

Cada candidato deve acessar o link do concurso com o local de prova definido. Os locais são de acordo com a área em que o candidato vai prestar a prova. Para saber onde você deve estar para o concurso, clique aqui, e depois no link da área correspondente.

HORÁRIO DAS PROVAS

A prova objetiva será aplicada em dois turnos, com início às 9h e 15h. Esses são os horários que os portões serão fechados e, portanto, é indicado que os candidatos cheguem com antecedência nos locais de prova. Mais de 11 mil pessoas estão inscritas para uma das 137 vagas ofertadas na seleção.

MATERIAL NECESSÁRIO

Os inscritos precisam levar documento de identidade original, caneta de tinta preta ou azul (feita de material transparente) e o comprovante de inscrição e pagamento (não é obrigatório para os que tiveram a inscrição homologada). Clique aqui para acessar os editais com locais e horários de prova.

GABARITO

A divulgação do gabarito parcial da prova será feita no dia 30 de outubro, a partir das 14h, no site da Objetiva, realizadora da seleção. Depois disso, no dia 21 de novembro, será feita a divulgação do gabarito definitivo e das notas da prova objetiva.

COMO CHEGAR

O acréscimo de novos horários de linhas de ônibus ocorre porque o campus da Ulbra é um dos locais de prova do concurso. Às 9h, na sede do distrito de Boca do Monte, será aplicada a prova para Agente Administrativo (candidatos cujos nomes iniciam com as letras A, B, C, D e E). À tarde, às 15h, as provas são para o Magistério (candidatos cujos nomes iniciam com as letras S, T, V, Y e Z) e Agentes de Saúde e Vigilância Ambiental (candidatos cujos nomes iniciam com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L).

Confira os horários da PPMachado-Ulbra no domingo:

CENTRO-ULBRA

7h30min (com saída da Floriano Peixoto, em frente ao Marista)

7h50min (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

8h (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

13h45min (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

14h (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

ULBRA-CENTRO

_ 12h30min, 13h10min, 18h50min e 19h10min