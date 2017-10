Três universidades da região com inscrições abertas para o vestibular

Ensino Superior 19/10/2017 | 12h00 Atualizada em

Três universidades da região estão com inscrições abertas para o vestibular de verão de 2018. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos das universidades de Cruz Alta (Unicruz), Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Santiago e da Região da Campanha (Urcamp) de São Gabriel. As inscrições são feitas pela internet.

Em Santiago, a URI oferece 550 vagas em 13 cursos de graduação. Prazo de inscrições vai até 21 de novembro Foto: Arami Fumaco / especial

Quem pretende ingressar no Ensino Superior em 2018 em Cruz Alta deve se inscrever no vestibular da Unicruz até 27 de novembro (veja os prazos no quadro). O processo seletivo será aplicado em 3 de dezembro, um domingo, às 16h, no campus do município. A seleção consistirá em uma prova única de redação. O resultado sairá em 7 de dezembro.

Nesta edição, serão oferecidas 23 opções de cursos, entre eles Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Biomedicina e Medicina Veterinária. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em provas realizadas entre 2013 e 2016 podem aproveitar a nota da redação no Vestibular de Verão da Unicruz.

Na Universidade Regional da Campanha, que tem campus em São Gabriel, as inscrições para o vestibular de verão vão até 17 de novembro. A prova será em 19 de novembro. Em São Gabriel, a Urcamp oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Educação Física. Há outras graduações, para quem for realizar a seleção na sede da instituição em Bagé. O resultado será divulgado em 22 de novembro, no site da universidade.

A URI Santiago abriu as inscrições para seu processo seletivo na última segunda-feira. O prazo vai até 21 de novembro, com prova no dia 26 do mês que vem. O campus oferece 550 vagas em 13 cursos de graduação, incluindo Agronomia, Direito, Farmácia e Psicologia.





CANDIDATO, FIQUE ATENTO!

Confira os prazos, locais e valores das inscrições nos vestibulares de verão de 2018 na região:

Universidade de Cruz Alta (Unicruz)

- Prazo - Até 27 de novembro

- Local - www.unicruz.edu.br/vestibular

- Valor - R$ 45

- Informações - 0800 51 00 101

- Prova - 3 de dezembro

- Cursos - Administração, Agronomia (diurno ou noturno), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito (diurno ou noturno), Educação Física (bacharelado ou licenciatura), Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética (tecnólogo), Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Letras (licenciatura em português/espanhol ou em português/inglês), Medicina Veterinária e Pedagogia





Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Santiago

- Prazo - Até 21 de novembro

- Local - vestibular.uri.br/2018-1

- Valor - R$ 70

- Informações - (55) 3251-3151, ramal 202

- Prova - 26 de novembro

- Cursos - Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia e Psicologia





Universidade da Região da Campanha (Urcamp) de São Gabriel

- Prazo - Até 17 de novembro

- Local - vestibular.urcamp.edu.br

- Valor - R$ 30

- Informações - (53) 3242-8244, ramais 246 e 287

- Prova - 19 de novembro

- Cursos - Administração, Ciências Contábeis, Direito e Educação Física