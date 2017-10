Três novos empreendimentos inauguram em Santa Maria 

Investimentos 27/10/2017 | 09h56 Atualizada em

Apesar de os sinais de retomada da economia ainda serem leves, o que faz empresários investirem em novos negócios ou em ampliações? Rodrigo Portella, que está inaugurando nesta sexta uma franquia da Outlet Container em sociedade com a esposa, Marisa Milanesi, explica alguns motivos.

– Porque eu acredito na melhoria da economia e porque no momento da crise é hora de investir. Com a crise, o valor aluguel baixou 60% em relação ao que eu estava encontrando antes. As próprias empresas baixaram os preços das taxas de franquia e dos valores de compra dos produtos – diz Portella.

Junto ao posto Padoin na Avenida Dores, vai inaugurar a Outlet Container, com roupas multimarcas Foto: Outlet Container / Divulgação

A inauguração da loja multimarcas Outlet Container será nesta sexta, às 17h, em anexo ao Posto Padoin, perto do trevo do Fórum. Portella diz que contratou dois funcionários.

Também hoje, às 19h, vai inaugurar um bar na Faixa Nova de Camobi. Paulo e Valéria Coelho investiram no Athos Bar Pub, que terá de 12 a 15 funcionários. Ele funcionará de terça a domingo, e terá música ao vivo de quarta a domingo, servindo sushi e petiscos à la carte, além de drinques e cervejas artesanais.

Além disso, abriu ontem o novo mercado Dois Amigos, na Rua Venâncio Aires, quase esquina com a Duque. Ele já existia desde 2011 na mesma quadra, mas foi ampliado, passando a ter um mix de produtos bem mais variado. Tinha antes 100m² de área e passou agora para um prédio novinho, de 300m². A boa notícia é que o número de funcionários cresceu, passando de dois para oito. O mercado,comandado pelos amigos Fabiano Bataglin e Osmar da Cunha, é mais uma opção de compras no Centro depois do fechamento do Nacional. Ele funcionará das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 12h em domingos e feriados (no verão, talvez à tarde também), mas daí só com mão de obra familiar.

Os valores investidos nos três empreendimentos não foram divulgados.