Sem nenhuma atividade no futebol, Riograndense prioriza liberação do estádio

Sem nenhuma atividade ligada ao futebol, o Riograndense segue em seu ostracismo. Mas parece que a reorganização proposta pelo presidente Wolmar Heringer, que assumiu o clube há cerca de 75 dias, dá os seus primeiros sinais. Apesar de suspender todas as escolinhas que ainda funcionavam no clube, as questões estruturais estão tomando forma. Conforme o mandatário esmeraldino, na semana passada, foi feita a instalação de uma central de alarme de incêndios, fundamental para conseguir o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI).

Segundo Wolmar, na próxima semana, o resto da documentação necessária deverá ser encaminhada ao Corpo de Bombeiros. Junto, será feito o pedido de vistoria do Estádio dos Eucaliptos. Caso tudo seja aprovado, então, será a vez de tentar a liberação do alvará expedido pela Vigilância Sanitária. Assim, a velha casa esmeraldina poderá voltar a receber, ao menos, partidas amadoras. Para jogos da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda é preciso cumprir outros pré-requisitos exigidos pelo Estatuto do Torcedor. Fora isso, o clube foi suspenso de competições oficias até 2020 pela desistência na Terceirona.

– O alarme foi colocado há uns 10 dias. Com essa liberação, podemos fazer algum campeonato amador. Estamos arrecadando fundos para fazer essas obras. A ideia é voltarmos com as escolinhas assim que tivermos a liberação – explica Wolmar.

A última escolinha que ainda estava em funcionamento no Riograndense era a feminina, que encerrou as atividades no sábado passado. Com isso, não há mais nada nos Eucaliptos. A decisão foi em comum acordo com Fábio Belous, que comandava as atividades entre as meninas.

O trabalho de Belous, que conta com 60 meninas, porém, deverá ter continuidade em novo local e com outro nome.