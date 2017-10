Região recebe evento estadual sobre varejo

Economia 19/10/2017 | 12h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Tendências de varejo, cenários de mercado e perspectivas serão analisadas durante o evento Foto: Charles Guerra / New Co

Debater o varejo, trocar experiências, analisar o cenário econômico atual e avaliar as tendências de mercado para o setor. Estes serão pontos abordados durante a 2º Convenção do Varejo da Região Centro do Estado e 5º Encontro Anual da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV), que começa amanhã no Recanto Maestro, em Restinga Seca.

No primeiro dia, a convenção que é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria (CDL), trata de assuntos como gestão de marcas e comunicação, liderança e alta performance em vendas. Já no sábado, a programação é por conta da AGV (veja abaixo). Os eventos serão no Hotel Business Beira Rio, no Recanto Maestro. As inscrições custam R$ 80 e podem ser feitas no www.cdlsm.com.br ou na hora, no local do evento. Detalhes pelo (55) 3220-6633.

Programação:

Amanhã

- 8h – Credenciamento

- 9h – Compliance Corporativo: Como manter a ética dentro da empresa, com Wilen Manteli

- 10h30min – Gestão de Marcas de Comunicação, com Vivian Mattuella

- 14h30min – Você pensa como gestor ou empreendedor?, com Ronie Gabbi

- 15h15min – Comunicação empreendedora, com Carla Viegas

- 16h30min – Gestão, liderança e alta performance em vendas, com Raul Candeloro

- 18h – Homenagens

- 21h – Coquetel

Sábado

- 8h – O varejo além dos limites, com Vilson Noer

- 9h30min – Processo de mudança que transforma a forma de vender, com Mário Paravisi

- 11h – Gestão de negócios para resultados, com Maurício Schneider

- 14h30min – Painel O varejo sem limites: Faça a conexão, com Felipe Bender, Andreas Renner Mentz e Pedro Alberto Judacheski

- 16h30min – Superando os desafios - Novas perspectivas, com Ana Luíza Ferrão Cardoso

- 17h30min – Reforma trabalhista na prática, com equipe Freitas Macedo Advogados

- 18h – Entrega do troféu Entidade Destaque

- 18h30min – Encerramento com cartas a entidades parceiras

- 21h – Jantar e entrega do Troféu Atena

Domingo

- Dia livre para participantes conhecerem a Quarta Colônia