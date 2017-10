Pedro Pavan: "Inter-SM aposta em profissionais made in Santa Maria"

Opinião 28/10/2017 | 11h00 Atualizada em

O processo de modernização do Inter-SM, pautado sempre pela retomada da credibilidade, passa por algumas escolhas importantes. Desde a temporada 2017 da Divisão de Acesso, o clube aposta em profissionais formados em Santa Maria. O próprio técnico Vinicius Munhoz, oriundo do curso de Educação Física da UFSM, é um deles. Mas, em 2018, a comissão técnica alvirrubra ganhará novos reforços made in Coração do Rio Grande.

Na última quarta-feira, o clube anunciou o nome de Guilherme Tocchetto, 32 anos, como auxiliar de Munhoz. Guile, como é conhecido, é formado em Educação Física pela Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) e tem especialização e mestrado pela UFSM. Antes, o Inter-SM já havia divulgado o novo preparador físico, Otávio Baggiotto Bettega, 30, que, assim como Munhoz, também cursou Educação Física na UFSM, e Mateus Bolivar, 25, ex-preparador de goleiros, agora, analista de desempenho, formado pela Fames.

– O motivo principal (da escolha dos nomes) é que são profissionais de qualidade. Mas, por Santa Maria ter esta vocação de formar bons profissionais, e por ter muitas universidades de qualidade, é até uma obrigação nossa aproveitar esses recursos humanos – afirma Munhoz.

E a ideia alvirrubra é ampliar cada vez mais a gama de pratas da casa em outros setores do Estádio Presidente Vargas, e não somente na comissão técnica, principalmente, é claro, dando oportunidade para quem tem formação profissional e está atualizado ao mercado:

– Precisamos criar uma cultura de aproveitamento de profissionais formados aqui. Para que o Inter-SM seja a primeira oportunidade para os profissionais formados aqui, não somente na comissão técnica, mas na diretoria e em outros setores também – argumenta Munhoz, que é um dos principais responsáveis por essa mudança de mentalidade no clube.