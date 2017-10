Na primavera/verão 2018, a moda é romântica

Moda & Beleza 23/10/2017 | 15h30 Atualizada em





Flores, poás, rendas e plissês aliados aos tons terra, rosês, azuis-claros e nudes, sem abrir mão do básico preto e branco, é claro. A moda primavera-verão 2018 está mais romântica do que nunca. E, para suspirar de amores por esse romantic style, a dica é abusar de laços, babados e da moda gipsy. Essa última, pode ser vista nas delicadas blusinhas ciganinhas, que voltam com tudo.

Para quem já se encantou pela tendência, o conselho da empresária Ana Cláudia Peixoto, da Anna Marc Moda Urbana, de Santa Maria, é investir em saias e vestidos midis (de tamanho médio), sweaters (casaquinhos retrôs) e em acessórios delicados, como colares de pérola, tiaras e shockers.

A empresária Kátia Palma, proprietária do Salão de Beleza La Femme, de Santa Maria, afirma que o cabelo e a maquiagem também acompanham o vestuário delicado da atualidade.

– A make, os penteados e as unhas em tons suaves, sucesso da temporada, devem seguir com toda a força até o inverno 2018 – adianta.

Saiba quais as roupas mais agradáveis para seu filho usar em festa infantil

Compondo um look de arrancar suspiros

Foto: Charles Guerra / Newco SM

_Fisgue as cores certas para o clássico romantismo: tons pastéis, terras e nudes, azul e rosa bebê. Elas compõem uma sequência elegante e delicada sem perder a personalidade

_As candy colors (aquelas cores doces que lembram balinhas de goma) estão de volta e são o hit da estação

_O floral é a grande aposta da primavera/verão 2018 e vai fazer de tudo para conquistar seu guarda-roupa com muito charme e delicadeza

_Tiaras, tranças e penteados levemente soltos garantem um visual apaixonante

_Que tal colocar um vestido delicado e uma flor no cabelo? Nesta moda, a dica é voltar ao romantismo dos anos 1960

_Para garantir a suavidade da temporada, aposte nos babados, nas mangas flaire e no estilo ciganinha

_Se a temperatura baixar, aposte em sweater, peça que ajuda a aquecer e harmoniza com tudo

_ Não esqueça o poá. Não tem como pensar em romantismo sem esse estilo

_ A renda é contemporânea em vestidos, saias e blusas. Soberano, esse tecido pode transitar tanto em tons fortes quanto em suaves

_Invista em saias midis, o uniforme das românticas. Nesta temporada, elas marcam bem a cintura e, ao mesmo tempo, são soltinhas e leves

_Nada de exageros nos acessórios. Apaixone-se por peças delicadas, como pérolas, brincos pequenos e shockers (gargantilhas)

_Na maquiagem, prefira cores no tom da pele ou rosados, sem marcar muito o olho. Não dispense o gloss

_Os tons terra também conquistaram as unhas, seguidos pelo acinzentado que permanece até o inverno

Foto: Charles Guerra / Newco SM

Fonte: Ana Cláudia Peixoto e Kátia Palma