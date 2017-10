Meligeni dá aula de tênis e participa de sessão de autógrafos em Santa Maria

Fininho no RS 22/10/2017 | 21h03 Atualizada em

Desde o final da tarde de sexta-feira em Santa Maria, o ex-tenista profissional Fernando Meligeni, 46 anos, teve uma extensa agenda na cidade. Após participar de partida de exibição no saibro do Avenida Tênis Clube (ATC), no primeiro dia de estada no município, ele participou de uma sessão de autógrafos e tirou muitas fotos com fãs na Eny do Shopping Praça Nova, na noite de sábado.

Neste domingo, Meligeni se despediu dos santa-marienses, depois de concluir a sua clínica de tênis no ATC. Atualmente, Fininho, como também é conhecido, é comentarista esportivo nos canais ESPN.