Husm garante R$ 703 mil para Central de UTIs 

Um recurso, que deve chegar dentro de 10 dias, deve agilizar a finalização de uma obra importante para Santa Maria e região. O Ministério da Saúde liberou pouco mais de R$ 8,2 milhões do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) para ações no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Parte desse valor – R$ 703 mil – será destinada para concluir a obra da Central de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O restante do valor, será investido em melhorias, manutenção e compra de equipamentos.

A Portaria nº 2.766, do dia 20 de outubro, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Conforme o gerente administrativo do hospital, João Batista Vasconcellos, essa era uma quantia que a administração aguardava desde o início do segundo semestre.

– Esse dinheiro vai servir para terminar a obra da Central de UTIs, para a manutenção do hospital, comprar material médico hospitalar e medicamentos, pagar os fornecedores e, ainda, fazer reformas e alguns reparos – salienta Vasconcellos.

A obra começou em 2013 e foi parada em 2015 e retomada em 2016. Com a central, o Husm passará dos atuais 45 leitos de UTI para 82 leitos (30 adultos, 20 neonatais, 10 pediátricos e 22 intermediários neonatais). Onde hoje há UTIs no Husm, serão abertos leitos normais.