Festa na tenda da Kiss reúne 40 crianças nesta quarta-feira

Dia das Crianças 25/10/2017 | 17h14 Atualizada em

Adiada por causa das chuvas que atingiram Santa Maria na primeira quinzena do mês, a Festa Dia das Crianças promovida por familiares e pessoas solidárias à vítimas da tragédia da Boate Kiss foi realizada na tarde desta quarta-feira, na tenda da vigília, na Praça Saldanha Marinho.

Janaína dos Santos Trindade, 3 anos, se divertiu na Festa Dia das Crianças, na tenda da vigília Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A comemoração estava reuniu cerca de 40 crianças durante a tarde. Teve pintura de rosto, distribuição de brinquedos e doces para as crianças do Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) Associação Estação dos Ventos, que atende a comunidade carente no bairro João Goulart, em Santa Maria.

De acordo com uma das organizadoras da festa, Ligiane Righi da Silva, as atrações do evento foram arrecadadas por meio de doações reunidas em torno de um mês. Para a voluntária, ações como essa proporcionam momentos que serão lembrados para sempre.

— É aquela sensação de aproximação e de amor compartilhado, de cura mútua. Enquanto estamos aqui vendo as crianças estamos nos curando também, lembrando dos nossos filhos que gostavam de momentos como esse — disse, emocionada.

Esse é o terceiro ano que a Festa da Criança acontece na tenda no Centro da cidade. A mesma idade de Janaina dos Santos Trindade, que participou pela primeira vez, que, mesmo tímida demonstrou estar gostando da diversão.