Feirão oferece 100 vagas de empregos em Santa Maria

Vem aí uma grande oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado profissional. Será o EmpregasRS, feirão de empregos que irá disponibilizar mais de 100 vagas em Santa Maria nesta sexta-feira. Promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/Sine), a ação oferece mais de 4 mil vagas em todo o Estado. A relação de vagas deve ser conhecida até o final da tarde de hoje e será divulgada no site do Diário e na edição impressa do jornal de sexta-feira.

Segundo o coordenador da agência FGTAS/Sine de Santa Maria, Ramiro Dutra, além das oportunidades, que são principalmente para os setores de comércio e serviços, haverá palestras e oficinas:

– A partir das 8h de sexta, serão distribuídas fichas para atendimento que iniciará às 9h. Enquanto isso, os candidatos poderão participar de palestras e oficinas sobre como elaborar o currículo profissional e ainda como se portar durante um processo seletivo, que serão ministrados por Senac e Senai, nossos parceiros no Empregar. Além disso, eles irão tirar dúvidas.

Ainda conforme o coordenador, o encaminhamento dos profissionais será preferencialmente para as vagas relacionadas com experiências anteriores. Para concorrer, o interessado deverá comparecer amanhã, a partir das 8h, na Agência FGTAS/Sine, que fica na Rua Silva Jardim, 1.994, munido da carteira de trabalho. Informações pelo (55) 3222-9005.

Em Santa Maria, o comércio também deve abrir portas aos temporários.

– Há uma projeção de melhora nas vendas, já que no ano passado, com cenário desfavorável, não foram boas. E, para isso, o setor deverá abrir vagas temporárias. A nossa entidade fez uma pesquisa junto de médias e pequenas empresas que esperam boas vendas neste final de ano e as contratações temporárias devem ter um aumento bastante significativo em relação ao ano passado. Esse índice deve ter grande contribuição devido ao número de lojas que a cidade ganhou com a abertura do novo shopping – diz Ademir José da Costa, presidente do Sindilojas.

Ele ressalta também a grande possibilidade de que os trabalhadores que forem contratados de forma temporária passem a compor em definitivo o quadro de empregados das lojas e empresas, uma vez que, muitas que estão se reerguendo após a crise ainda não recompuseram suas equipes de funcionários.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Maria, Rogério Reis, diz que a entidade avaliará as propostas da Reforma Trabalhista para tomar uma posição a respeito das contratações temporárias, pois avalia que há exploração da mão de obra com as contratações por prazo determinado.

Uma pesquisa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV) mostra que o número de contratações temporárias deve chegar a 5,2 mil em todo o Estado, 5,2% a mais do que no ano passado.