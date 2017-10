Penúltima rodada 27/10/2017 | 20h58 Atualizada em





Foto: Charles Guerra / New Co

Após golear o Malgi por 3 a 0, em Pelotas, no último domingo, o Fames/União volta a atuar pelo Estadual Feminino. As meninas recebem a equipe do Cometa, de Rodeio Bonito, às 20h, no Ginásio Saul José Machline, em busca da vaga às semifinais, neste sábado.

Fames/União vence o Malgi em Pelotas e segue vivo na luta pela classificação às semifinais

A partida é válida pela 3ª e penúltima rodada da segunda fase. Os ingressos custam R$ 5 e o torcedor ainda concorre a brindes. As santa-marienses são vice-líderes, com três pontos.