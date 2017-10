Estudante que morreu em acidente na BR-290 é enterrado em São Gabriel

Santa Margarida do Sul 23/10/2017 | 09h59 Atualizada em

O jovem, de 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito na BR-290, em Santa Margarida do Sul, no sábado, foi enterrado ontem em São Gabriel. João Pedro Endres Barcellos dirigia um Ka, com placas de São Gabriel, que capotou próximo a ponte sobre o Arroio das Canas, por volta das 14h40min.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, Barcellos tentava ultrapassar um veículo quando colidiu frontalmente com um caminhão. Ele chegou a ser socorrido mas morreu a caminho do hospital.

Com o impacto, o caminhão, tripulado por três pessoas, caiu dentro do arroio. O motorista e um dos passageiros tiveram lesões leves. O outro passageiro, de 52 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Nesta manhã, ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) estável. Os nomes dos tripulantes do caminhão não foram informados.

O caminhão, que ainda está submerso no arroio, será retirado nesta segunda-feira.

Barcellos morava e estudava Direito em Canoas e estava visitando familiares em São Gabriel. No momento do acidente, ele retornava para Canoas. O Colégio Espirito Santo, onde Barcellos estudou por três anos, publicou uma homenagem ao jovem no Facebook.