Estudante faz sucesso vendendo comida vegana em Santa Maria

Empreende 18/10/2017 | 10h12 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Denise vende seus produtos pelo Facebook Foto: Charles Guerra / New Co

Desde que conheceu a alimentação vegana, a empresária Anne Corrêa encontrou em Santa Maria um cardápio variado e saboroso. Há um ano, ela e o marido, o empresário Alexandre Bregão, são clientes na Pé-de-Couve, empreendimento especializado em alimentação isenta de produtos de origem animal.

– Meu marido é vegano. Eu, ovololactovegetariana. Ainda como alguns alimentos derivados de animal, mas todos sem carne. Na Pé-de-Couve, encontramos um sabor indescritível – afirma ela.

Brownies, canudinhos, bifes, risólis, tortas e bolos, nada de origem animal. Por trás de tudo isso, está a estudante de Serviço Social Denise Kanopf de Araújo. Além de vender os produtos, ela oferece oficinas de introdução ao veganismo, onde apresenta novas receitas e dicas.

A trajetória da estudante como empreendedora começou em 2015, com a amiga Carolina Ferreira. Juntas, elas iniciaram a Fada Verde, culinária natural, isenta de produtos industrializados. Quando a Fada Verde encerrou o trabalho, Denise passou a cozinhar para ela mesma.

– Aprendi a cozinhar com a minha mãe e adoro fazer foto de comida e postar nas redes sociais. Logo, os amigos começaram a pedir que eu preparasse refeições para eles também. Novos clientes surgiram, e eu não parei mais – diz.

A Kombi limusine para eventos

VARIEDADE

Foto: Charles Guerra / New Co

A professora Antônia Teixeira afirma que cardápio variado é um dos diferenciais da Pé-de-Couve. Desde janeiro, ela deixou de comer carne e tornou-se cliente assídua de Denise.

– Logo que parei de comer carne, fiquei com medo de não encontrar variedades. Além das várias opções de pratos, Denise oferece oficinas com novas receitas – diz.

Entre os produtos mais pedidos, Denise cita os bifes de grão de bico, lentilha e trigo. Na sequência, ela destaca os risólis de proteína de soja e queijo de mandioca e, bolos de aniversário. Nesses, o destaque é o chantili feito com a água do cozimento do grau de bico que, segundo a estudante, tem sabor igual ao tradicional.

RETORNO FINANCEIRO

Denise está feliz com o retorno do empreendimento. Dividindo o tempo entre a faculdade e outro trabalho de meio-expediente, ela se dedica a pesquisar novidades e preparar receitas.

– Vale a pena. É gratificante trabalhar com o que acredito. Mantenho minhas despesas com a Pé-de-Couve e o retorno tem sido significativo. A mãe me ajuda e faz os orçamentos e as compras – diz.

A empreendedora lembra que todos os pedidos são feitos via Facebook, sempre com cinco dias de antecedência. Assim, ela consegue organizar a demanda.

Foto: Charles Guerra / New Co

Confira alguns dos produtos da Pé-de-Couve

Cardápio doce

_ Brigadeiro de biomassa (com óleo de coco) – R$ 25 (10 unidades)

_ Docinho de manjar (ameixa com coco) – R$ 25 (10 unidades)

_ Docinho de batata doce e cacau – R$ 20 (10 unidades)

_ Brownie de chocolate – R$ 20 (cinco fatias)

_ Bolo de cenoura ou chocolate (ambos cobertos com calda de chocolate) – R$ 18 (quatro fatias) ou R$ 35 (inteiro, com oito fatias)

_ Torta zero (sem açúcar e sem glúten), de castanha, com recheio de biomassa e abacate e cacau – R$ 70

_ Bolo de aniversário – De R$ 60 a R$ 95 (conforme o tamanho e o recheio)

Cardápio salgado

_ Bifes vegetais congelados (grão de bico, brócolis, cenoura, trigo de quibe e cenoura, lentilha e salsa) – R$ 3

_Hambúrguer (pão, maionese, bife, tomate, tomate e alface) – R$ 10

_ Xis (pão, maionese, 2 bifes, tomate e batata palha, com opcional de cebola refogada) – R$ 20

_ Canudinhos (proteína de soja e milho, brócolis com cenoura) – R$ 25 (20 unidades)

_O Pé-de-Couve oferece também risólis, rocambole, strogonof, canapés e salpicão

Pedidos

_Somente pela página no Facebook

_ Entrega – Em cinco dias úteis (para encomendas grandes, consultar prazo inbox no Facebook )