Espetáculo conta a história de amor de uma santa-mariense escrita em cartas

ramenta tão importante na história da comunicação se transformou em uma prática pouco utilizada. As cartas, aos poucos, foram sendo substituídas por mensagens instantâneas, aplicativos de relacionamentos, mas, nada substitui o lirismo de receber uma correspondência escrita à mão pelo remetente.

O espetáculo 220 Cartas de Amor, que será apresentado nesta quarta-feira, às 21h, no Theatro Treze de Maio, conta uma das tantas histórias românticas que utilizaram correspondências como ferramenta de aproximação durante o relacionamento.

A peça traz a história dos pais do ator santa-mariense Renato Farias, que atua juntamente com a atriz Gaby Haviaras, da Companhia Teatro Íntimo. As cartas, trocadas há 50 anos por Maria de Lourdes Lang e Lourenço Renato Medeiros de Farias, encurtava a distância entre o casal de namorados.

Ele morava em Porto Alegre, e ela, em Santa Maria, e, durante seis anos – de 1956 até 1962 –, compartilharam as suas rotinas a distância, amaram-se e tiveram desentendimentos, como todo o casal. Renato explica que, quando teve acesso às cartas, leu algumas, de forma aleatória, e, na época, pensou nas possibilidades artísticas que elas tinham, tanto pela forma como foram escritas quanto pela época.

– Eram mais de 300 cartas. Quando eu fui lendo, aleatoriamente, vi o potencial histórico, íntimo que elas tinham, de espaço, tempo e o teor literário dramatúrgico. Mas, só neste ano nos debruçamos sobre essa leitura, e as emoções foram intensas, pois eu e os meus irmãos somos frutos dessa história – relata.

DE VOLTA AO LAR

Renato começou a fazer teatro em 1984, no Grupo Presença, em Santa Maria, dirigido por Freire Jr. Em 1988, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde desenvolveu sua trajetória artística como ator, diretor, professor de interpretação e apresentador do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Criou a Companhia de Teatro Íntimo em 2005. E 220 Cartas de Amor é o primeiro espetáculo da Companhia a visitar Santa Maria.

O ator acredita que o público irá se identificar com os personagens e com o roteiro, que também será surpresa para a mãe do ator. Aos 76 anos, ela irá revisitar passagens da sua adolescência.

– Vai ser uma surpresa total para ela. Minha mãe é muito objetiva, racional, mas eu acredito que, quando ela ver a peça, será emocionante. E esses assuntos de relações humanas sempre mexem com as pessoas. Para mim, será um prazer retornar à cidade que me criou e formou – finaliza o ator.

UMA HISTÓRIA DE AMOR

Segundo o diretor do espetáculo, Rafael Sieg, a peça 220 Cartas de Amor é encenada de forma cronológica conforme os acontecimentos ocorreram na época. Além da história escrita nas correspondências, o espetáculo conta como foi a descoberta das cartas e todo o sentimento que envolveu os familiares.

De acordo com o diretor, existe uma quebra de estereótipos, pois apresenta um casal no qual o homem não tem medo de ser romântico e delicado. Enquanto a mulher se permite ser mais retilínea, racional e objetiva.

Rafael é formado em Artes Cênicas pela UFSM. Ele diz que a experiência de levar essa história ao palco, principalmente para Santa Maria, onde passou boa parte da sua vida, fez amigos e também encontrou o amor, tem sido incrível.

– São 12 anos de trajetória da companhia e, neste ano, neste momento, optamos por contar essa história de amor. Está sendo especial retornar a Santa Maria 20 anos depois de ter chegado na cidade para estudar, com 17 anos. Aí, fiz excelentes amigos e, também, foi aí que comecei a minha história de amor – revela o diretor. Antes de chegar ao Coração do Rio Grande, a peça será encenada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

220 CARTAS DE AMOR

Direção – Rafael Sieg

Com – Renato Farias e Gaby Haviaras/ Companhia de Teatro Íntimo

Quando – Quarta, às 21h. Ingressos no teatro

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho s/nº). Telefone (55) 3028-0909

Classificação – Livre

Quanto – R$ 40 (público geral) e R$ 20 (meia-entrada e classe artística)