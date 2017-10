Escola de Santa Maria tem mais de 70% do teto destelhado

Tempestade 19/10/2017 | 15h23 Atualizada em

Na Escola Antônio Francisco Lisboa, mais de 70% do telhado foi afetado pela tempestade Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

O cenário em Santa Maria, após a tempestade que atingiu a Região Central na madrugada desta quinta-feira, é conturbado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, as rajadas de vento chegaram a 94 km/h por volta das 2h30min.

Devido a árvores, postes e muros caídos, além de telhados prejudicados, escolas municipais e particulares suspenderam as atividades nesta quinta. Entre os locais mais prejudicados estão o Colégio Estadual Coronel Pilar e a Escola Antônio Francisco Lisboa.

Com quase mil alunos matriculados, o Coronel Pilar contou com a ajuda de professores e funcionários para iniciar a limpeza do local.

– As aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Salas de aula, saguão e a parte da secretária estão inundadas. Estamos desde as sete da manhã tentando salvar os aparelhos elétricos – conta Deise Beatriz Matte, vice-diretora substituta.

No Colégio Coronel Pilar, o saguão e as salas de aula ficaram alagados Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Outra situação delicada encontra-se na Escola Antônio Francisco Lisboa, onde o zinco voou e foi parar na escola ao lado. A escola teve mais de 70% do teto destelhado. Até as 10h30min, mais de 40 escolas municipais e particulares confirmaram a suspensão das aulas.